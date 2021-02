Старейший банк США начнет работать с криптовалютами

Bank of New York Mellon готовится начать работать с биткойном и другими криптовалютами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление банка.

Депозитный банк, старейший в США, намерен хранить, переводить и выпускать криптовалюты от имени своих клиентов, работающих в сфере управления активами. Предоставлять соответствующие услуги своим клиентам банк намерен начать уже в этом году. При этом банк разрабатывает сейчас цифровую платформу, которая в будущем позволит менеджерам работать как с традиционными активами, так и криптовалютами.

Как отмечает газета, BYN Mellon не первый из крупных американских банков, кто начнет работать с цифровыми валютами, однако первый, кто расценивает их как любой другой цифровой актив. Кроме того, пока банк не планирует устанавливать какие-либо ограничения на размер криптовалютных сбережений для своих клиентов.

Кирилл Сарханянц