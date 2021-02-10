Роскомнадзор предложил обязать IT-компании создавать представительства в России

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер предложил обязать иностранные IT-компании создавать представительства в России. По его словам, сейчас запросы Москвы рассматриваются по праву тех государств, куда направляются документы.

«Первое предложение — подумать над созданием какого-то регулирования, которое позволило бы создать полноценные представительства»,— сказал господин Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России (цитата по «РИА новости»).

По словам замминистра, сейчас все требования, уведомления и письма отправляются в зарубежные юрисдикции, «как правило, в США, Великобританию». «И рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы площадки»,— добавил он.

Господин Вагнер также предложил рассмотреть возможность введения административной ответственности против соцсетей за самостоятельное неудаление запрещенного в России контента. Сейчас в России действует закон, который требует этого, но административной ответственности нет из-за отсутствия правоприменительной практики, рассказал замминистра.

По требованию Роскомнадзора соцсети удалили 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним по участию в протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, сообщал ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. В феврале ведомство сообщило, что оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube за призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях 23 января на суммы от 800 тыс. до 4 млн руб.

О сервисе Роскомнадзора для жалоб на запрещенную информацию — в материале “Ъ FM” «Роскомнадзор занесет жалобы в приложение».