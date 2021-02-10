Роскомнадзор занесет жалобы в приложение

Россиянам стало проще жаловаться на противоправный контент в интернете: Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для отправки сообщений о сайтах с запрещенной информацией. К такой относятся, в частности, материалы с детской порнографией, пропагандой суицида или наркотиков. С 2012 года для подобных жалоб на портале ведомства работает форма обратной связи, через нее поступило почти 3 млн обращений. Новый сервис станет дополнительным каналом коммуникации, подчеркивают в Роскомнадзоре.

Насколько эффективно он будет работать? И привлечет ли новых пользователей? Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев отмечает, что подобное мобильное приложение было разработано Интерполом несколько лет назад. Его российский аналог вряд ли значительно увеличит число жалоб на запрещенный контент. «Еще чуть ли не семь лет назад подобное приложение было разработано для всех горячих линий по противоправному контенту в рамках международной сети под патронажем Интерпола. Само по себе приложение представляет просто возможность отправить жалобу со смартфона без необходимости открывать сайт, поэтому принципиально каких-либо дополнительных рисков оно по сравнению с самой базовой опцией не несет. Если пользователь натыкается на что-то на смартфоне, если он действительно горит желанием об этом сообщить, он просто зайдет на мобильную версию сайта Роскомнадзора и жалобу отправит»,— пояснил Парфентьев.

Приложение от Роскомнадзора уже доступно в магазинах App Store и Google Play. Отдельно регистрироваться в нем не нужно, потребуется только аккаунт на портале госуслуг. Это обстоятельство, вероятно, отпугнет большинство потенциальных пользователей, полагает аналитик Института исследований интернета Дмитрий Чистов, при этом нельзя исключать злоупотреблений при помощи нового сервиса: «Здесь все-таки человек понимает свою ответственность. При этом есть какие-то общественники и прочие активисты, которые помогают любым надзорным органам осуществлять их надзорную деятельность. Для таких людей это будет как раз удобным продуктом. Любой механизм какой-то общественной жалобы и активизма может быть использован как-то недобросовестно — такой риск, конечно, есть, но я все-таки полагаю, что жалобы, поданные через это мобильное приложение, не сразу влекут за собой блокировку ресурса, а все-таки проверяются компетентными специалистами».

По оценкам главы Роскомнадзора Андрея Липова, с 2012 года по август прошлого года федеральная служба удалила 1,5 млн материалов с противоправной информацией. В разные годы в Реестр запрещенных сайтов попадали «Луркоморье», Pikabu, Reddit и полтора десятка статей «Википедии». В большинстве случаев блокировка в дальнейшем была снята.

Григорий Колганов