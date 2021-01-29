Болезнь тамбовских чиновников отложила выборы мэра Котовска на февраль

Горсовет Котовска Тамбовской области перенес конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города из-за продолжающейся болезни членов комиссии, сообщили “Ъ-Черноземье” в горсовете.

Изначально конкурс должен был пройти 22 января, однако его перенесли на 29 января из-за болезни членов комиссии от областной администрации. Сегодня горсовет направил главе региона Александру Никитину письмо, в котором сообщил, что конкурс вновь не состоялся по причине временной нетрудоспособности членов комиссии. По этой причине он перенесен на 9 февраля.

По данным “Ъ-Черноземье”, на конкурс по отбору кандидатур на выборы мэра Котовска заявились три кандидата. В комиссии их имена не раскрывают. Нынешний градоначальник Алексей Плахотников подтвердил “Ъ-Черноземье” свое участие в конкурсе. До переноса он также пытался побороться за пост мэра Тамбова. На аналогичном конкурсе он, по сути, оказался единственным кандидатом. Второй финалист Андрей Толмачев отказался от соперничества в пользу врио мэра Максима Косенкова, который не может официально утвердиться в должности из-за судимости. Поэтому первый конкурс в Тамбове также признали несостоявшимся.

Сергей Толмачев