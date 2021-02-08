Бриллианты теряют в спросе

Пандемия коронавируса сократила мировой спрос на бриллианты. Продажи изделий с драгоценными камнями в 2020 году упали на 15%, пишет “Ъ” со ссылкой на ежегодный доклад The Global Diamond Industry. В документе указано, что основные потери пришлись на первый и второй кварталы из-за введенных локдаунов, ограничений на путешествия и туризм, а также общей экономической неопределенности.

Как подчеркивают авторы доклада, поддержать рынок помогли частичный переход продаж в онлайн, а также потребители, которые не смогли потратить свои деньги на путешествия и в итоге купили драгоценности. Впрочем, с этими выводами можно согласиться лишь частично, особенно если говорить о России, считает эксперт журнала «Экспо-Ювелир» Виктор Субботин:

«Эти отчеты публикуются в валовом выражении, то есть в сегменте существует большое подразделение — это и масс-маркет, где бриллианты до 0,3 карат, и средние, и крупные, которые в принципе уходят и в премиум-, и в лакшери-сегменты — по ним продажи не особо изменились в связи с пандемией. Больше всего пострадал сектор экономики, связанный именно с мелкими камнями, с так называемой “массовкой”. Что касается обращений, с продажами в масс-маркете в январе-феврале все было очень грустно. В премиум-секторе со средним чеком от 100-150 тыс. руб., конечно, особых изменений в продажах не было: спрос, обращения как были, так они и остались».

Рынок необработанных алмазов, как указано в ежегодном докладе, в прошлом году также сокращался. Их производство уменьшилось до 111 млн карат, а отрицательная динамика выросла до 20% по сравнению с ежегодным сокращением примерно в 5%, начиная с 2017 года. Впрочем, авторы доклада не исключают, что восстановление на мировом рынке алмазов и бриллиантов может начаться уже в 2021 году. Но роста стоит ждать в основном в сегменте искусственных камней, а не природных, говорит гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин:

«В принципе сейчас рынок переживает не лучшие времена. Во-первых, мода на бриллианты уходит. Во-вторых, на рынок природных камней сильное давление оказывают развивающиеся технологии синтеза алмазов, искусственно выращенных в лабораторных условиях. И отличить их от природных крайне сложно даже в лабораторных условиях. Потребитель рассуждает так: если они выглядят одинаково, отличить их невозможно, но при этом они вполовину дешевле, зачем переплачивать.

Эти технологии только совершенствуются, соответственно, себестоимость производства синтетических алмазов падает, а вот добычи природных камней, наоборот, растет.

Поэтому природные бриллианты ничего хорошего не ждет, в то время как для рынка синтетических камней ситуация благоприятная, и она будет только продолжать улучшаться».

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По прогнозам компании Bain, раньше других — уже в начале этого года — восстановится китайский рынок алмазов и бриллиантов. При этом в развитых странах он достигнет допандемического уровня в 2022-2023 годах, а в развивающихся — примерно на год позднее.

Владимир Расулов