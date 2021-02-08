Главные новости к утру 8 февраля

В ряде регионов России прервали занятия в первых сменах школа из-за сообщений о минировании. Сообщения о проверках 8 января начали поступать поступили из Сахалина, позднее о проверках сообщили в Приморье, Амурской области, на Чукотке и в Красноярском крае. Ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. Отметим, что власти Сахалинской и Амурской областей сообщали о всероссийском характере проверок и угроз. О встрече с Сергеем Лавровым

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил обсуждения возможных санкций из-за дела Алексея Навального с министрами иностранных дел стран ЕС. По возвращении в Брюссель из Москвы господин Боррель сообщил об итогах встречи в своем блоге — и, в частности, сообщил о возможности применить аналогичный «акту Магнитского» механизм. МИД России в ответ заявил, что удивлен тем, что новые заявления Жозепа Борреля разнятся со сделанными в Москве.

Минздрав опубликовал новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. Из списка возможных к назначению лекарств был исключен азитромицин, а в число вакцин, применяющихся для профилактики, добавили препарат «ЭпиВакКорона» и сухой вариант «Спутника V». Тем временем, ЮАР временно отказалась от планов использовать вакцину AstraZeneca, так как исследование выявило пониженную эффективность разработки при борьбе с местным штаммом вируса.

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» одержал победу над «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле, финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Для квотербека «Тампа-Бэй» Тома Брэди это стал седьмой выигранный Супербоул.

О предстоящих событиях 8 февраля — в анонсах “Ъ”.