Главные анонсы 8 февраля

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Он получил 25 суток ареста за ретвит с указанием времени акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Омбудсмен по Москве рассказала “Ъ” о встречах с задержанными на протестах

Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова Читать далее

В Москве возобновится очное обучение студентов вузов. Что думают о снятии ограничений руководители вузов

Между Россией и Белоруссией возобновится пассажирское железнодорожное сообщение.

В Нижнем Новгороде районный суд вынесет приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в в получении взяток в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Прокуратура запросила для него 17 лет колонии. Подробнее

Басманный райсуд Москвы рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству. О задержании отца Сергия

В Мельбурне стартует теннисный турнир Australian Open. Чего ждать от турнира