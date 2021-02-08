В Красноярске отменены занятия в школах из-за сообщений о минировании

Занятия в первую смену в школах Красноярска отменены, сотрудники полиции проводят проверку, сообщил ТАСС представитель управления образования Красноярского края. Источники ТАСС и «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщили, что занятия отменены из-за сообщений о минировании.

С началом дня 8 января сообщения о минировании школ поступали из Приморья, Чукотки, Амурской области и Сахалина. Власти города Благовещенска Амурской области утверждали, что речь шла о сообщениях о минировании всех школ в России. Информация о минировании в образовательных учреждениях Благовещенска и других населенных пунктах Дальнего Востока не подтвердилась.