07 февраля, воскресенье
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Производитель заверил, что у «Спутника V» нет противопоказаний для аллергиков

Для аллергиков нет противопоказаний по применению вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Этот центр разработал вакцину. По его словам, не нужно делать прививку в период обострения аллергии, а до и после вакцинации нужно избегать контакта с аллергенами.

«Если аллергик не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний. Но если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, которая очень часто присутствует, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации, конечно, надо избегать контакта, чтобы не было приступа»,— сказал господин Гинцбург «России 1». Он призвал вакцинироваться и при аллергии на цветение, «которое сейчас в нашей полосе отсутствует».

«Спутник V» одобрен в 19 странах. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который распространяет вакцину, ожидает, что к концу следующей недели препарат зарегистрируют в 25 государствах. В России «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года. Вакцинация началась в декабре.

Об одобрении российской вакцины в ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».

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