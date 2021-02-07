СК Белоруссии заявил о задержании в России четырех организаторов беспорядков

Четыре организатора массовых беспорядков в августе в Белоруссии задержаны в России, Минском направлены документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Белоруссии Михаил Вавуло.

«Обычно большинство правонарушителей бегут в Российскую Федерацию, поскольку границ как таковых с союзным государством нет. Например, четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения»,— заявил он в интервью изданию «SB. Беларусь сегодня».

Также Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы об экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича.

Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что находящиеся за границей организаторы протестов в Белоруссии в ближайшее время будут привлечены к ответственности. Он убежден, что протестующими руководят «зачастую из-за рубежа, из единого центра».

Как рассказал Андрей Швед, есть правовые основания привлечь к ответственности организаторов и руководителей митингов. По его словам, когда «дают команду "убей", "подожги", "взорви", тогда наступает ответственность не только тех, кто это делал, но и тех, кто давал команды из-за рубежа».

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.