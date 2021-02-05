Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году состоится не в Красноярске, а в Белграде (столица Сербии), сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW). Причиной стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Однако в 2023 году соревнования пройдут в России.

«Бюро UWW одобрило Белград (Сербия) в качестве страны-организатора чемпионата мира 2023 года. Однако из-за ограничений в отношении Российской Федерации на проведение чемпионата мира в 2021–2022 годах чемпионат мира в 2022 году будет проведен в Белграде вместо планировавшегося ранее города Красноярска. В 2023 году чемпионат мира будет проведен в России, город станет известен в ближайшие месяцы»,— говорится в сообщении.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета жестких санкций. Россия до 16 декабря 2022 года не имеет права проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не станет оспаривать решение.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».