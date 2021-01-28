Байден приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Администрация президента США Джо Байдена запретила продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ на время проверки сделки, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица. Речь идет о продаже высокоточного оружия Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ.

Администрация господина Байдена проверяет сделки на миллиарды долларов, согласованные при Дональде Трампе, передает газета. Вашингтон согласился на продажу F-35 Абу-Даби после соглашения о нормализации отношений ОАЭ с Израилем. По данным WSJ, США хотят удостовериться, что оружие не будет применено в Йемене.

По данным Reuters, США должны поставить ОАЭ 50 истребителей и 18 беспилотников. Соглашение было подписано за час до того, как господин Байден вступил в должность президента.

О нормализации отношений Израиля и ОАЭ — в материале “Ъ” «Дональд Трамп провозгласил новую эру на Ближнем Востоке».