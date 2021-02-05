Доллар пошел против золота

Впервые за два месяца котировки золота опустились ниже уровня $1800 за тройскую унцию. «Медвежья» игра ведется на фоне снижения спроса на металл со стороны институциональных инвесторов — активы золотых ETF остаются неизменными длительное время. Сильные макроэкономические данные в США приводят к росту курса доллара, что снижает интерес к защитным активам.

В четверг, 4 февраля, котировки золота на мировом спот-рынке, по данным агентства Reuters, опускались до отметки $1784,76 за тройскую унцию, минимального значения с 1 декабря 2020 года. За три дня уверенного снижения благородный металл потерял в цене более 4%, причем только в четверг он подешевел на 2,7%. Снижаются в цене и другие драгоценные металлы. За три дня серебро подешевело почти на 10%, до $26,11 за унцию, платина — на 5%, до $1074 за унцию.

Игра на понижение на рынке драгоценных металлов происходит на фоне укрепления позиций американской валюты. В четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался на 0,4%, до отметки 91,55 пункта — максимального значения с 1 декабря 2020 года. В аутсайдерах оказалась европейская валюта, снизившаяся на 0,6%, до двухмесячного минимума $1,196. Укреплению доллара способствуют сильные данные по экономике США, особенно в сравнении с экономической ситуацией в еврозоне. В среду ADP сообщило, что число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 174 тыс. ед., что оказалось выше ожидаемого роста на 47–49 тыс. ед. Обратная ситуация наблюдается в Европе, где темпы экономической активности весьма сдержанные.

Дополнительное давление на стоимость драгоценного металла оказывает рост ставок по долговым обязательствам США.

В четверг доходность 10-летних US Treasuries достигла 1,16% и находится вблизи максимума с марта прошлого года. «Укрепление доллара против мировых валют и симметричный рост доходностей долгосрочных американских облигаций приводит к снижению цен на желтый металл»,— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sber CIB Investment Research Михаил Шейбе.

В таких условиях инвесторы воздерживаются от вложений в металл. По данным Bloomberg, суммарные активы биржевых фондов по итогам 3 января составляли 3,325 тыс. тонн, и возле этого значения они находятся третью неделю подряд. О низком спросе на металл свидетельствуют и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Bank of America (базируются на данных EPFR), за неделю, закончившуюся 27 января, фонды, ориентированные на инвестиции в металл, привлекли только $200 млн.

Этот результат почти в семь раз меньше среднего значения в предыдущие три недели. «Инвесторы склонны считать, что в результате рефляционной политики в ведущих странах лучше инвестировать в акции, приносящие дивиденды, нежели в золото»,— отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

В ближайшие дни снижение стоимости золота продолжится, считают аналитики. По мнению главы аналитического департамента ГК «Регион» Валерия Вайсберга, в ближайшее время цена металла может достичь $1760–1770 за унцию. «Ожидания в отношении глубокого ослабления американского доллара не оправдались, но в этой валюте сохраняется большой объем коротких позиций. Продолжение роста курса доллара может привести к закрытию этих шортов и спровоцировать еще более значительное укрепление американской валюты, за которым, вероятно, последует новая волна распродаж золота»,— отмечает господин Вайсберг.

Против металла будет играть принятие большей части оглашенных президентом США Джо Байденом фискальных стимулов на сумму $1,9 трлн. «Чрезмерное увеличение денежной массы через прямые выплаты в текущих условиях может привести к сильному росту инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, заставит инвесторов начать учитывать в котировках более раннее ужесточение монетарной политики и повышение ставок со стороны ФРС. Такой исход приведет к росту доходностей 10-летних казначейских облигаций и соответствующему давлению на котировки золота»,— отмечает Михаил Шейбе.

Виталий Гайдаев