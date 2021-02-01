Блеск серебра завел «быков»

Цены на серебро на мировом рынке обновили восьмилетний максимум. Игра частных инвесторов на рынке драгоценного металла подняла его котировки выше $30 за тройскую унцию. Рынок серебра небольшой по объему, в том числе в сравнении с рынком золота, а с учетом разнообразия финансовых инструментов у спекулятивно настроенных игроков есть все шансы повлиять на цены. Впрочем, удержаться надолго на достигнутых максимумах вряд ли получится, считают участники рынка.

Стоимость серебра на мировом спот-рынке, по данным агентства Reuters, в понедельник поднималась до $30,03 за тройскую унцию — максимального значения с 19 февраля 2013 года. По сравнению с закрытием пятницы рост превышал 11%, однако во второй половине дня произошла коррекция. При этом игра на повышение идет третий день — за это время «быкам» удалось поднять цены на 19%. Даже с учетом коррекции во второй половине дня в понедельник, по сравнению с серединой недели цены выше на 14%. При этом цены на другие драгоценные металлы слабо реагируют на игру «быков» с серебром. Так, за три дня стоимость золота выросла всего на 1%, платина подорожала менее чем на 5%, а палладий и вовсе снизился в цене на 3%.

Участники рынка по-прежнему связывают аномальный рост цен на серебро с игрой розничных инвесторов—пользователей соцсети Reddit (см. “Ъ” от 30 января). Ранее они отличились в игре с акциями GameStop и AMC Entertainment, успев нанести ущерб ряду хедж-фондов (Melvin, Point 72 и др.).

Как отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sber CIB Investment Research Михаил Шейбе, пользователи призывали покупать iShares Silver Trust, крупнейший торгуемый на бирже инструмент по серебру.

По их мнению, банки искусственно занижают цены на серебро, маскируя фактический дефицит поставок.

Это привело к тому, что на розничных торговых площадках в минувшие выходные резко вырос спрос на серебряные слитки и монеты. Как отмечает Михаил Шейбе, опубликованные в пятницу еженедельные данные CFTC (комиссия по торговле товарными фьючерсами) по фьючерсам и опционам показали, что управляющие фондами следовали общему тренду и покупали серебро. В результате чистая длинная позиция по серебру оказалась самой значительной за три недели, указывает эксперт.

Как считает управляющий партнер Amber Lion Partners Илья Сушков, серебро обладает подходящими для подобного «флешмоба» характеристиками. В частности, по объему это сравнительно небольшой рынок (годовая добыча — 836 млн унций, или около $24 млрд при текущей спот-цене $29 за унцию). Это сравнимо с нынешней капитализацией GameStop. При этом активы крупнейшего биржевого фонда (ETF) с серебряными активами — SLV — составляют около $16 млрд. Кроме того, как отмечает Илья Сушков, рынок финансовых инструментов, сформированных на основе серебра, разнообразен — «помимо ETF, инвесторам доступны достаточно дешевые плечи, ликвидные фьючерсы и опционы». Дополнительный стимул данному активу способны дать CTA-фонды, торгующие по тренду. Совокупный объем средств только в этих стратегиях составляет около $200 млрд, не говоря о заемных активах, отмечает эксперт. На этот раз стимулов движению способно добавить подключение к «игре» профессиональных участников.

Как отмечает Илья Сушков, некоторые трейдеры уже переключились с фундаментальных оценок и графиков на ленты Twitter и Reddit.

Вместе с тем эксперты отмечают, что рост котировок на рынке серебра вряд ли продлится долго. По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, рост цен на серебро нельзя назвать устойчивым, так как его стоимость сильно оторвалась от стоимости золота, а цены на эти металлы исторически имеют схожую динамику. Как указывает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич, в результате роста цен на серебро на фоне гораздо менее выраженной динамики других драгоценных металлов соотношение цены золота к серебру (GSR) упало до минимального с 2014 года уровня — 63. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий отмечает, что в настоящее время себестоимость производства серебра находится на уровне $13 за унцию. С учетом среднего спреда к рыночной цене в размере $3–5 в последние пять лет, цена серебра на уровне $30 за унцию спекулятивная и долго здесь не задержится, считает господин Русецкий.

Отдел финансов