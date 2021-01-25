Золотые времена

Свежая статистика ЦБ РФ принесла сенсацию: впервые в истории новой России золото в резервах обогнало по стоимости доллары! Вообще золото, которое росло на фоне нестабильного 2020-го, снова в центре внимания. А кто-то даже мечтает о возвращении к золотому стандарту. В интригах, связанных с желтым металлом, разбирался «Огонек».

Кирилл Журенков

Обнародованные на днях данные ЦБ удивили: 22,9 процента его активов на 30 июня 2020-го (статистика публикуется с полугодовым лагом) были размещены в золоте, что составляет 128,5 млрд долларов. Для сравнения: только 22,2 процента активов оказались в долларах США, а это 124,6 млрд — рубикон пройден. Впрочем, удивляться могут лишь те, кто не следил за происходящим. Принципиальное решение уходить от долларов было принято еще в 2018 году, когда Банк России резко перешел в евро и юани на фоне американских санкций. До этого доллары составляли 43-48 процентов его активов, напоминает РБК. Параллельно шло и наращивание золотых запасов: в декабре прошлого года они уже составили почти 23 процента, или 133,7 млрд долларов (это следует из данных о международных резервах, которые ЦБ публикует ежемесячно)!

Эксперты отмечают: речь действительно о подстраховке на случай осложнений с Западом — допустим, блокировки долларовых операций отечественных банков. Впрочем, Россия в своей дедолларизации сегодня не одинока: этим, как говорят, озабочен Китай, там раздумывают, какие контракты можно перевести в другие валюты.

Косвенным признаком очередного всплеска интереса к золоту являются и недавние скандалы, связанные с ним, вкупе с самыми невероятными слухами, распространяющимися по Сети. Ну, к примеру, в 2019-м развернулось противостояние между Банком Англии (он является одним из крупнейших хранилищ золота из различных стран) и Венесуэлой. Напомним, что в Банке Англии хранилась 31 тонна венесуэльского золота (общей стоимостью больше миллиарда долларов), которое правительство этой страны попыталось вернуть. Оказалось, это не так-то просто: Банк Англии отказался возвращать золото, причем по политическим причинам — из-за Николаса Мадуро, которого Британия не признавала легитимным лидером. Дальше — суды, разбирательства, многочисленные статьи в прессе. И вот — в октябре 2020-го Апелляционный суд Англии все же вынес решение в пользу ЦБ Венесуэлы. Скандал утих, но его последствия еще только предстоит оценить.

Все это происходит на фоне, пожалуй, самой масштабной «национализации золота», которая прямо на наших глазах разворачивается на планете. По сути, это долгое эхо Второй мировой войны, когда многим странам приходилось прятать золото за рубежом до лучших времен. Так поступила, к примеру, Бельгия: одну треть ее золотых запасов переправили в Великобританию, другую — в Канаду и Соединенные Штаты, а оставшуюся часть — в Южную Францию. По тому же принципу (не держать все в одной корзине) уже на фоне холодной войны действовала Германия, которая в течение многих десятилетий хранила свое золото в Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

И вот — золото возвращается домой. На три года ранее установленных сроков завершил возвращение половины своих золотых запасов ЦБ Германии: в августе 2017 года последние 374 тонны золота отправили из Франции и 300 тонн — из хранилищ Федеральной резервной системы (ФРС) США в Нью-Йорке. Официальные лица заверили: мол, они проверили каждый слиток! Одновременно с Германией этим озаботились и другие страны, в частности Турция. По имеющимся данным, в турецкие хранилища за последнее время вернули порядка 220 тонн желтого металла, в том числе около 30 тонн из США.

Не последнюю роль в нынешней «золотой лихорадке», похоже, сыграли и конспирологические слухи: мол, запасы этого металла в неприступных хранилищах могут быть подделаны или вообще... отсутствовать. Под подозрение попал даже знаменитый Форт-Нокс, где находится золотой запас США,— один из американских конгрессменов предлагал провести аудит хранящихся там 700 тысяч слитков. А в Сети до сих пор гуляет неподтвержденная информация о том, что в 2009 году в Китае якобы получили из США слитки золота, на поверку оказавшиеся вольфрамовыми. Серьезными источниками эта история, достойная голливудского блокбастера, не подтверждена, но обсуждение в свое время вызвала бурное.

Однако вернемся к российским реалиям. Объяснить, стоит ли людям и странам сегодня вкладываться в золото, мы попросили директора Банковского института НИУ ВШЭ, профессора Василия Солодкова

— Василий Михайлович, насколько ставка отечественного ЦБ на золото является верной стратегией? Непростой 2020-й, кажется, сам нас к этому подтолкнул…

— Тут надо понимать: когда у вас есть резервы в валюте, например в долларах, евро или в чем-то еще, стоимость этих резервов меняется в соответствии с двумя факторами. Первый фактор — это изменение курса той или иной валюты. А второй — это процентный доход, который можно получить по этой валюте, например вложив ее в облигации. Если же мы покупаем золото, то про процентный доход можно сразу забыть, поскольку хранение золота ничего, кроме затрат, не приносит. В результате остается только изменение цены.

Так что в целом вложения в золото нерациональны, поскольку деньги должны работать. Фактически золото омертвляет деньги.

Если страна готовится к каким-то катаклизмам, вложения в золото еще можно понять. Но вообще-то это странная стратегия. Физическое золото — защитный актив. Но что дальше? Сидеть над ним и чахнуть?

Тут надо оговориться. В мире сегодня происходит так называемое количественное смягчение: на рынок выбрасываются большие объемы денег. В этих условиях уход в золото теоретически может помочь сохранить сбережения (известно, что золото является надежным убежищем при высокой инфляции). Однако в том-то и парадокс ситуации: мы не наблюдаем высокой инфляции, начиная с 2008 года, когда была запущена политика количественного смягчения, так что особого смысла вкладывать деньги в золото я не вижу.

— Как насчет политики дедолларизации? Попытки уйти от доллара на фоне санкций и конфликтов с Западом?

— Это все равно, что назло кондуктору купить билет на трамвай, но при этом на нем не поехать. Непонятно, кто наказан больше — мы или они. Россия и до этого пыталась уйти от доллара, например, получать плату по контрактам в других валютах, которые затем девальвировались, как в случае с венесуэльским боливаром. В результате за проданные товары мы, по сути, получали бумагу. О дедолларизации сегодня можно помечтать (правда, непонятно, зачем), но по факту именно нам она крайне невыгодна.

Теперь о золоте. Цена на него тоже может пойти вниз в любой момент. Золото — это обычный товар, цена на который определяется на рынке и может существенно изменяться. Этот металл потерял функцию денег после распада Бреттон-Вудской валютной системы, при которой ФРС США гарантировала продажу и покупку золота по фиксированной цене за доллары. Сегодня с тем же успехом можно купить какой-нибудь палладий. А что? Чем он хуже в качестве вложения? Только не надо потом жаловаться, когда цены на него упадут.

— Разве на фоне кризиса роль золота в мировой экономике не изменилась?

— Да, цена на золото в 2020-м выросла. Но она выросла меньше, чем доходность, которую можно получить, инвестируя в инструменты фондового рынка. Вложения в ценные бумаги пока гораздо прибыльнее.

— Когда мы говорим о золоте, которое закупают различные страны, речь идет о виртуальном товаре? Или о физическом?

— ЦБ России покупает настоящее золото, оно не виртуальное — это слитки, которые лежат в хранилищах и хорошо охраняются. Допустим, в США два таких хранилища: одно в Форт-Ноксе, где хранится золото ФРС США, а другое — в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, там до сих пор есть золото стран, которые входили в Бреттон-Вудское соглашение. Часть стран, как, к примеру, Франция, это золото забрали. Часть оставили. Сегодня также большие запасы золота накоплены у Китая, у ОАЭ. Это связано с тем, что они диверсифицируют свои активы, есть и определенные традиционные модели сбережения. Однако отмечу, что от долларов тоже никто не отказывается.

— Я так понимаю, что на золото как на валюту вы смотрите скептически. И все-таки хочется понять, насколько в современном мире возможно восстановление золотого стандарта?

— Золотой стандарт некогда обеспечивала ФРС. Я не вижу, кто бы мог это сделать вместо нее сегодня.

— А как насчет отдельных стран? Можем ли мы в России вернуться, к примеру, к знаменитым червонцам, обеспеченным золотом?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно вспомнить контекст их появления. После падения царской власти правительство Керенского начало печатать деньги в огромных количествах. Оно таким образом решало бюджетные проблемы, возникшие в результате Первой мировой войны. Затем была политика военного коммунизма, когда большевики отменили деньги и ввели прямой товарообмен. В итоге рухнуло все, что могло рухнуть. Начался нэп, раскрутилась гиперинфляция, цена, допустим, буханки хлеба исчислялась в миллионах рублей. Именно тогда и была проведена реформа Григория Сокольникова (народного комиссара финансов СССР.— «О»). В обращение ввели золотой червонец, он выпускался на базе царского червонца и действительно обеспечивался золотом. Идея была проста: «хорошие» деньги должны были вытеснить «плохие» (керенки и прочие), что и произошло. Но дальше началась индустриализация, вновь стали печатать ничем не обеспеченные деньги, курс рубля упал, и червонцы ушли под матрасы. Золотой стандарт был приметой конкретного времени и остался в прошлом. Ну а золото и его накопление... С таким же успехом можно наполнять свои запасы алмазами. Или, допустим, биткойнами. Правда, с биткойнами риск все-таки выше, у них слишком большая волатильность. Это, впрочем, от темы золота совсем далеко.