В Краснодаре коллекторское агентство оштрафовано за угрозы должнику

Вступило в силу решение арбитражного суда Краснодарского края о привлечении ООО «М.Б.А. Финансы» к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение прав граждан при взыскании задолженности), сообщает сайт суда. Коллекторскому агентству назначено наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. руб.
Как следует из материалов суда, жалобу на действия коллекторов подала в ФССП жительница Краснодара, имеющая просроченную задолженность перед банком на сумму 440 тыс. руб. Женщина получила уведомление, что в отношении нее будет вынесен судебный приказ о взыскании, после чего приставы опишут, а затем продадут ее имущество, а также наложат арест на заработную плату. Суд счел, что данные заявления ООО «М.Б.А. Финансы» являются незаконным психологическим воздействием на должницу, создающим у нее ложное представление о том, что у нее есть всего один выход – немедленно погасить всю сумму долга. На самом деле, по мнению суда, должница имеет право избрать другую линию поведения при погашении долга (получить рассрочку), поэтому действия коллекторов признаны неправомерными.