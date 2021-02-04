В Краснодаре коллекторское агентство оштрафовано за угрозы должнику

Вступило в силу решение арбитражного суда Краснодарского края о привлечении ООО «М.Б.А. Финансы» к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение прав граждан при взыскании задолженности), сообщает сайт суда. Коллекторскому агентству назначено наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. руб.

Как следует из материалов суда, жалобу на действия коллекторов подала в ФССП жительница Краснодара, имеющая просроченную задолженность перед банком на сумму 440 тыс. руб. Женщина получила уведомление, что в отношении нее будет вынесен судебный приказ о взыскании, после чего приставы опишут, а затем продадут ее имущество, а также наложат арест на заработную плату. Суд счел, что данные заявления ООО «М.Б.А. Финансы» являются незаконным психологическим воздействием на должницу, создающим у нее ложное представление о том, что у нее есть всего один выход – немедленно погасить всю сумму долга. На самом деле, по мнению суда, должница имеет право избрать другую линию поведения при погашении долга (получить рассрочку), поэтому действия коллекторов признаны неправомерными.

Анна Перова, Краснодар