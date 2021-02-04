Покровительство суд оценил в десять лет

Бывший заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) ФТС России—начальник оперативной таможни Павел Фомин приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в размере свыше 6 млн руб. за «покровительство» незаконному импорту товаров, а также за сокрытие преступлений и административных нарушений в сфере таможенного права. Павел Фомин настаивал на своей невиновности, утверждая, что его оговорили.

В четверг Первореченский райсуд Владивостока признал бывшего замначальника ДВТУ—начальника оперативной таможни Павла Фомина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «В суде установлено, что с июня по ноябрь 2017 года сотрудник таможни получил взятку от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Деньги и услуги он получал за неприменение в отношении клиентов компании форм таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную границу, а также за сокрытие правонарушений в сфере таможенного дела. Сумма взятки превысила 6,6 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

Экс-таможенник также трудоустроил своего знакомого в компанию взяткодателя во Владивостоке.

Павел Фомин приговорен к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 66 млн руб. Кроме того, он лишен звания полковника таможенной службы.

Известно, что начальник Дальневосточной оперативной таможни настаивал на своей невиновности, утверждая, что его оговорили. Представители защиты пока не заявляли о своих планах, но, судя по всему, обвинительный приговор будет обжалован.

Павел Фомин родился 11 января 1969 года в Волгоградской области. Имеет два высших образования: в 1991 году окончил Оренбургское высшее командное училище по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств», в 2004 году — Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». Пятнадцать лет прослужил в Оренбургской таможне, где прошел путь от инспектора отдела таможенных расследований до начальника оперативно-разыскного отдела. С июня 2011 года Павел Фомин проходил службу в должности заместителя начальника Саратовской таможни, затем Оренбургской таможни и с августа 2014 года — заместителя начальника Севастопольской таможни, из которой был переведен на Дальний Восток. Награжден ведомственными медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, имеет нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

Павел Фомин был арестован в мае 2019 года. Годом ранее он уволился из ФТС, после того как было возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника ДВТУ генерал-майора Сергея Федорова. Следствие инкриминировало ему получение 26 млн руб. и $150 тыс. от приморского предпринимателя Родиона Тихонова, владеющего ЗАО «Дальзавод-Терминал», которое специализируется на обработке контейнерных грузов, поступающих из-за границы. Самого предпринимателя и его компаньонов следствие обвинило в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), а также в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц (ст. 194 УК РФ).

«Федоров оказывал полное содействие в организации работы ДВТУ ФТС РФ в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза»,— заявила “Ъ” официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Родион Тихонов обвинялся в создании ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 4 ст. 194 УК РФ). По версии Главного следственного управления СКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно с экономией на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов ввозить в Россию дорогостоящие меховые изделия.

В ходе расследования злоупотреблений в ДВТУ следователи получили компрометирующие показания и на полковника Фомина.

Уголовное дело Сергея Федорова, который также не признает свою вину, в настоящее время слушается в Советском райсуде Владивостока.

Что касается Родиона Тихонова, то он возместил ущерб по делу и активно сотрудничал со следствием, дав показания на таможенников. В начале 2019 года Мосгорсуд отказался продлевать сроки содержания под стражей участникам ОПС во главе с Родионом Тихоновым. Отдельно говорилось, что признаков ОПС в действиях обвиняемых не усматривается, за неуплату таможенных пошлин они отбыли под стражей максимально предусмотренный законом срок, кроме того, еще и возместили причиненный государству ущерб. Чуть позже, по неподтвержденным данным, было прекращено уголовное преследование Родиона Тихонова и по фактам дачи взяток — ст. 291 УК РФ предусматривает такую возможность, если у взяткодателя вымогали деньги, он активно способствовал раскрытию преступления или сам добровольно сообщил о нем.

Алексей Чернышев, Владивосток, Алексей Соковнин, Николай Сергеев