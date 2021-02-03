Скорая помощь Москвы объяснила отказ госпитализировать задержанных на протестах

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального 2 февраля госпитализацию предложили двум задержанным. У остальных пациентов скорой медицинской помощи (СМП) не было медицинских показаний для лечения в стационаре, пояснили в ведомстве. Ранее об отказе госпитализировать задержанных на протестных акциях написал «ОВД-Инфо».

«Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой помощи, прибывший на вызов»,— пояснили в ведомстве. Тем, кого не стали госпитализировать, «оказана необходимая медицинская помощь на месте вызова».

«Таким образом, информация, опубликованная в интернете, о якобы имевших место отказах бригадами СМП нуждающимся в эвакуации пациентам не соответствует действительности»,— заключил депздрав.

2 февраля суд изменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Фактически он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые акции в поддержку оппозиционера. По информации «ОВД-Инфо», было задержано 1,4 тыс. человек.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Москвичей приравняли к депортированным иностранцам».