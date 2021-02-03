Первые лица

Дмитрий Кулянов

«Мы ждем динамичного роста на рынке газомоторного топлива»

Развитие рынка газомоторного топлива требует создания новых мощностей по производству отечественного оборудования для автомобилей, работающих на газе. О том, насколько развит в России рынок газовых баллонов и когда отечественная продукция сможет составить конкуренцию зарубежным образцам, рассказывает генеральный директор ООО «РТ-Композитные газовые баллоны» Дмитрий Кулянов. Читать подробнее >>

Глеб Никитин

«Резиденты ОЭЗ смогут начать реализацию проектов в сжатые сроки — вся необходимая инфраструктура есть»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывает, как решили создать особую экономическую зону «Кулибин» в Дзержинске, и почему, несмотря на предоставление инвесторам многолетних льгот по уплате налогов, регион выиграет, а не потеряет. Читать подробнее >>

Равиль Хайбуллин

Абоненты увеличили спрос на услуги Tele2

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, выявили ряд любопытных трендов в потребностях клиентов Tele2. Крупный бизнес стал активнее пользоваться корпоративными тарифами, среди частных клиентов возросло число пользователей старше 60 лет и подростков. Потребление интернет-трафика сместилось из крупных городов в районы, где многие пережидают пандемию, проводя время онлайн. В будущем проникновение цифровых услуг ускорится, а экосистема станет более удобной и понятной для всех категорий пользователей, полагают в компании. Читать подробнее >>

Наталья Рыжова

«Мы готовы вместе с нашими клиентами пройти трудные времена»

Банковский сектор стал одним из основных участников программ по предоставлению господдержки предприятиям, попавшим в сложную ситуацию в период пандемии коронавируса. О том, как банки будут совместно с бизнесом выходить из нее, почему предприятия отказываются от кредитных каникул и какие отрасли восстанавливаются после вынужденного простоя, рассказывает региональный управляющий Альфа-Банком в Нижегородской области Наталья Рыжова. Читать подробнее >>

Юрий Караваев

«Сейчас самое лучшее время для развития»

Генеральный директор ДПО «Пластик» Юрий Караваев рассказывает о том, почему важно диверсифицировать бизнес и почему сейчас лучше всего инвестировать в запуск новых производств. Читать подробнее >>

Николай Пожидаев

Социальный запрос на цифровизацию

О том, как современные цифровые решения помогают наладить эффективное взаимодействие власти, бизнеса и общества, для чего нужна цифровизация школьного образования и сельского хозяйства и как передовые технологии меняют будущее, рассказывает президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев. Читать подробнее >>

Александр Фролов

Инвестиции в надежность

ПАО «Т Плюс» начинает новый этап технического перевооружения Дзержинской ТЭЦ в Нижегородской области. В рамках трехстороннего соглашения с региональным правительством и администрацией Дзержинска в ближайшие три года компания направит на модернизацию станции более 255 млн руб. Проводимые мероприятия повысят качество услуг по поставкам тепла и горячей воды потребителям «Т Плюс», надежность работы оборудования ТЭЦ и улучшат экономические показатели ее работы. В региональном правительстве считают, что подписанное соглашение откроет новые перспективы для долгосрочного развития теплоэнергетического комплекса всей Нижегородской области. Читать подробнее >>

Наталья Федосеева

Свежесть круглый год

О том, как выращивать в Нижегородской области вкусные и свежие овощи, которые могут составить конкуренцию импортным продуктам по цене и качеству, рассказывает директор по маркетингу группы компаний «Рост» Наталья Федосеева. Читать подробнее >>

Иван Зима

Как «Ростелеком» повышает лояльность абонентов в новой цифровой реальности

В условиях новой реальности, появлению которой способствовала пандемия коронавируса, онлайн-сервисы и цифровые технологии приобретают особое значение и помогают телекоммуникационным компаниям не просто сохранить свои позиции на рынке, но и расширить бизнес. Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» в первом полугодии смог нарастить выручку, увеличить число подписчиков и провести ряд организационных преобразований, которые позволили компании поднять клиентский сервис на новый качественный уровень. Читать подробнее >>

Илья Илюшин

«Производство будет работать умом и руками нижегородцев»

О перспективах выхода нижегородских разработок на международный рынок высокочистых материалов для микроэлектроники рассказывает генеральный директор «ТК "Нефтепроминвест"» Илья Илюшин. Читать подробнее >>

Виктор Клочай

«Важно, чтобы борьба с коронавирусом не стала страшнее самого вируса»

Вице-президент РСПП, почетный гражданин Нижегородской области, председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Клочай о мерах по борьбе с вирусом, поддержке Кулебакской ЦРБ, экономических последствиях пандемии и первоочередных решениях, которые могли бы стабилизировать ситуацию. Читать подробнее >>