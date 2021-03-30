Связующее звено

«Ростелеком» реализует в Поволжье проект «Сеть как сервис», в рамках которого предлагает мобильным операторам инфраструктурные и технические решения для покрытия сотовой связью малых населенных пунктов и прилегающих к ним автотрасс. С чего начинался проект, какие возможности он открывает для мобильных операторов и в какие технические решения трансформируется в будущем, рассказывает заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» компании — директор по работе с операторами связи Андрей Меньков.



— Андрей Юрьевич, в чем суть проекта «Сеть как сервис» и для чего «Ростелеком» начал его реализацию?

— Этот проект стал логическим продолжением программы «Оператор для оператора». Несколько лет назад мы начали обслуживать сети сторонних телекоммуникационных компаний. Первый шаг сделали, начав с оптоволоконных линий связи. На тот момент у «Ростелекома» уже были квалифицированные специалисты и собственная техническая база. С такими ресурсами мы смогли доказать операторам, что можем делать эту работу не только для себя, но и для других компаний. При этом увеличивать штатную численность технического персонала не пришлось — этот функционал выполняли уже имеющиеся у нас специалисты. В результате решили сразу две задачи: сохранили людей на рабочих местах за счет дополнительного объема работ и нарастили выручку, закрепившись на рынке еще и в качестве компании, комплексно обслуживающей сети.

Второй шаг был более рискованным. Мы предложили операторам обслуживать не только фиксированные медные или оптические, но и мобильные сети: базовые станции сотовых операторов, установленное на них оборудование, антенно-мачтовые сооружения, сопутствующие охранные и пожарные системы, электропитание. Этот проект был для нас новым, все начинали с нуля. У нас не было специалистов необходимой квалификации, их пришлось набирать и обучать. В результате сейчас мы обслуживаем сети «большой четверки» в комплексе — и фиксированные и мобильные.

— В чем заключалась выгода для «большой четверки»?

— Традиционно операторы обслуживание сетей отдают на аутсорсинг. За счет имеющейся у нас технической базы и наличия квалифицированных специалистов мы смогли сделать более выгодное ценовое предложение. Обслуживая и мобильные, и фиксированные сети связи, мы планомерно подошли к тому, чтобы начать предлагать операторам нашу инфраструктуру как сервис. У нас достаточно разветвленная оптическая сеть, которая охватывает самые удаленные села и деревни. Зачастую в них отсутствует качественная мобильная связь. Ставить там полноценные базовые станции связи невыгодно. Но если использовать нашу инфраструктуру — сети передачи данных и высотные опоры — проект становится рентабельным и интересным для операторов мобильной связи.

— Расскажите, как работает симбиоз мобильных и фиксированных сетей?

— Мы обеспечиваем транзит сигнала мобильной связи оператора по нашей фиксированной сети — оптической или сети передачи данных — из одной точки в другую. Фактически оператор получает так называемый выносной сектор в радиусе до 50 км от ближайшей базовой станции, а в случае использования сети передачи данных радиус не ограничен в принципе. При этом мы решаем полный цикл задач: от проектирования, строительства, пуско-наладки до технического обслуживания объектов связи, оказывая услугу по принципу сервисной модели под ключ.

— Сколько таких точек уже организовано?

— Всего в Поволжье установлено более 100 таких станций, еще около 500 находятся в проработке. Стартовали мы в Ульяновской области, так как именно там нашлась деревня, оказавшаяся в зоне интересов сразу трех мобильных операторов. Очень интересным оказался проект в Кировской области. При поддержке областного правительства в конце 2019 года было подписано соглашение о размещении сразу 46 базовых станций по всему региону, и уже к осени 2020 года все они были запущены в коммерческую эксплуатацию. Очень хорошо проект реализуется в Удмуртии.

Конечно, в развитии технологий многое зависит от самих операторов. Они делят регионы на зоны пассивного и активного развития. В первых наращивать уже нечего: все зоны покрыты, а во вторых идет активная работа по развитию сети. Мы стремимся быть в русле их потребностей. За время реализации проекта проработано множество технических решений, которые легко адаптируются под конкретные нужды заказчика. С учетом запросов оператора мы всегда можем подобрать оптимальный вариант.

— Как проект «Сеть как сервис» будет развиваться в ближайшие годы?

— Сейчас он движется в нескольких направлениях. Мы не забываем, с чего начали, и продолжаем установку базовых станций в небольших населенных пунктах. Одновременно мы движемся в точки концентрации трафика — в большие города. Совместно с управляющими компаниями мы начинаем работу по покрытию крупных жилых микрорайонов. На дворовых территориях планируем устанавливать смарт-опоры. Вышки могут быть использованы как для передачи сигнала сотовой связи, так и для наружного освещения, в том числе размещения систем оповещения и видеонаблюдения. На них, например, могут быть установлены метеомодуль и другие системы. В настоящий момент у нас в разработке несколько строящихся микрорайонов в Нижнем Новгороде, в которых мы хотим внедрить такую технологию.

— В больших городах у сотовых операторов нет проблем с покрытием и трафиком. Чем этот проект может быть им интересен?

— Операторам не всегда удается самостоятельно договориться о размещении оборудования. Мы решаем вопрос с застройщиком на ранних этапах строительства. Кроме того, для качественного покрытия территории требуется большое количество опор, поэтому сотовым операторам любая дополнительная возможность разместить оборудование — всегда в радость.

Проблем с покрытием в больших городах у операторов действительно нет. Но в ситуации с крупными жилищными комплексами есть обратная сторона. Их типовая архитектура такова, что с внешней стороны домов жители получают качественный сигнал, и у них все хорошо. А во дворах покрытие слабое. Поэтому установка на этих участках дополнительных опор — хорошее нишевое решение. В этом случае управляющие компании получают возможность комбинировать оборудование и предлагать жильцам разные виды сервиса. Пока проект пилотируется в Нижнем Новгороде, в дальнейшем наш опыт могут перенять другие города и регионы.

Технология может успешно использоваться и в крупных торговых центрах, и на предприятиях, система способна обеспечить зоны покрытия нескольких мобильных операторов.