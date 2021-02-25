«Мы готовы стать национальным опорным университетом»

С какими результатами Нижегородский государственный технический университет им. Р. E. Алексеева закончил сложный 2020 год и как видит дальнейшее свое развитие, рассказывает ректор университета Сергей Дмитриев.

— Сергей Михайлович, вы вновь утверждены ректором НГТУ. Какие планы по развитию университета вы считаете для себя самыми важными и первоочередными?

— Это переизбрание подчеркивает, что коллектив университета доверяет не только мне, но и тому пути, по которому вуз идет все последние годы. Поэтому очень важно понимать, что именно будет делать университет в своем развитии в ближайшие пять-десять лет. Уже известно, что в России будет начата реализация программы «Приоритет-2030» — программы стратегического академического лидерства. В нее смогут войти всего 100 российских университетов, которые будут разделены на национальные исследовательские и национальные опорные. Мы очень тщательно готовимся к этому событию, прорабатываем планы на перспективу. Преобразования должны привести к созданию вузов совершенно другого уровня с абсолютно новой системой управления. Попасть в «Приоритет-2030» очень трудно, конкуренция будет очень высокая.

— Это будет конкурсный отбор вузов?

— Да, будет серьезный конкурсный отбор. Критерии оценки вузов на федеральном уровне должны быть разработаны до конца марта. Одно из условий участия — финансирование научных исследований в объеме не менее 5% годового бюджета вуза. У нас этот показатель находится на уровне 40%, но даже это не гарантирует попадания в окончательный список. На 100 мест будут претендовать около 250 учебных заведений. Сейчас многие регионы ради этого объединяют вузы в единый университет, который будет претендовать на участие в конкурсе. По этому пути пошли, например, Томская область и Башкирия. В Нижегородской области шансы на участие имеют НГТУ, ННГУ им. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет.

— Каким будет участие НГТУ в этой программе и что это даст вузу?

— Мы намерены претендовать на статус национального опорного университета. Поэтому сейчас наша работа направлена на разработку новой стратегической программы развития на ближайшие 10 лет.

Победитель конкурса получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в 100 млн руб. Если вуз попадает в специальную часть программы, то к этим деньгам еще добавляется от 300 тыс. до 1 млрд руб.

— В 2020 году разработки НГТУ были включены в список «100 лучших изобретений России». Что это были за изобретения?

— Мы стараемся принимать участие во всех конкурсах изобретений. Только что выдвинули восемь проектов на конкурс международного салона «Архимед». Если говорить о «100 лучших изобретений России», то в этот рейтинг вуз попал впервые. Одним из проектов, который мы подавали, стал способ оценки температуры вязко-хрупкого перехода металла. Предложенный нижегородскими учеными способ позволяет повысить безопасность эксплуатации технических объектов. Второй проект— создание специальной люльки, которая позволяет эвакуировать детей-младенцев из зоны пожара, защищая их от поражения продуктами горения, ожогов и высокой температуры. Уже изготовлен опытный образец. Предложенная конструкция может быть использована при оснащении элементами пожарной безопасности родильных домов, детских поликлиник и больниц. Также в сотню лучших изобретений включено универсальное транспортное средство на роторно-винтовом двигателе. Этот транспорт позволяет автономно перемещаться под водой, в том числе по донным грунтам морей и на природных космических телах. Четвертым изобретением стал новый способ глубокой очистки хладагента.

— Как вы оцениваете общие итоги работы НГТУ в 2020 году как в учебной, так и в научной деятельности?

— Для всех 2020-й стал годом, который никогда не забудется. Пришлось работать в совершенно новом формате. На первом этапе были определенные страхи по поводу того, как мы справимся. Но оказалось, что за годы работы мы создали очень большой задел, чтобы спокойно перейти на дистанционное обучение. Мы успели полностью обновить наши информационные ресурсы, модернизировать вычислительный центр, создать большой архив онлайн-лекций на различную тематику.

Дистанционно студенты учились полгода, потом занятия шли в смешанном формате. Лекции проходили в режиме онлайн, а лабораторные работы — очно. В результате весь учебный курс выполнен в полном объеме. Сейчас в вузах можно слышать мнение, что при дистанционном образовании стоимость обучения можно снизить. Нас это касается в меньшей степени, у нас платников значительно меньше, чем в других вузах. Но как руководитель университета могу ответственно и однозначно сказать, что переход в онлайн не означает, что работы стало меньше. Это еще большая нагрузка для преподавателей, даже когда уже есть готовые лекции и материалы. А иногда их нужно готовить, записывать, обновлять и это не так просто и легко, как может казаться. Мы с этой задачей справились. Не могу сказать, что это хорошо, но опыт мы получили очень полезный.

Часть из использованных при дистанционном обучении процессов будет интегрирована в работу вуза и после пандемии. В онлайне останется дополнительное образование, работа по переподготовке кадров. В прошедшем году мы переобучили по заказу различных компаний около 5 тыс. человек.

Если говорить о технических проектах, то в 2020 году совместно с компанией «Реал-Инвест» мы запустили завод по утилизации дымогарных газов и производству из них углекислоты. Планируем развивать этот проект и уже обсуждаем идею о производстве метанола.

В конце года важным событием для университета стало подведение итогов работы опорных университетов в Министерстве образования и науки РФ — НГТУ занял первое место.

— НГТУ вошел в консорциум для развития ядерных энерготехнологий нового поколения. Какова цель создания этого консорциума, какие задачи он должен решать?

— В этот проект вошло девять российских научных институтов, центров и вузов. Он создан по инициативе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для развития ядерных энерготехнологий нового поколения, в том числе технологий замкнутого ядерного топливного цикла, реакторов на быстрых нейтронах, новых материалов для перспективных энергетических технологий и инновационных проектов. В рамках образовательной деятельности участники консорциума будут готовить кадры для научных организаций, участвующих в создании двухкомпонентной ядерной энергетики.

Одновременно с этим НГТУ в статусе головного вошел в еще один консорциум — по вопросам развития северных территорий и Северного морского пути (СМП). К нам присоединились МИФИ, ОКБМ им. Африкантова, ИПФ РАН и другие организации. Консорциум будет заниматься созданием ядерных энергетических установок для плавучих АЭС малой и средней мощности, освоением СМП, а также разработкой и установкой по всему побережью метеорадаров, проектами по акустике океана. Также в планах проекты по созданию вездеходной техники, в том числе беспилотной. В частности, с КБ «Лазурит» идут разработки транспортных средств спасения для буровых платформ, работающих на арктическом шельфе.

— Каким вы видите 2021 год для НГТУ?

— Мы продолжим все наши образовательные программы и научные проекты. Например, с группой ГАЗ намерены открыть инжиниринговый центр, который будет заниматься проектами для всей продуктовой линейки компании. Это будет касаться не только Горьковского автозавода, но и ПАЗа, ЛиАЗа и «Урала». От начала и до конца все инженерные решения будут создаваться в этом инжиниринговом центре.

Но хотелось бы вернуться к началу нашего разговора и еще раз отметить — самым важным событием в наступившем году станет участие в программе «Приоритет-2030». Это архиважная для НГТУ задача не только на 2021 год, но и на несколько лет вперед.