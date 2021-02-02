«Возможно, какое-то решение будет уже сегодня, но ближе к вечеру»

Судья объявила технический перерыв на два часа в заседании по делу Алексея Навального. Ранее ФСИН попросила назначить оппозиционеру 3,5 года колонии за злостные нарушения режима условного осуждения по делу «Ив Роше». В суде представитель ФСИН заявил, что Навальный не встал на путь исправления, более того, оппозиционер около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора. И единственная причина, почему ФСИН ранее не просила суд заменить ему срок на реальный, — это принципы гуманизма. Об обстановке в зале суда — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Судья успела ознакомиться с двумя томами дела, это заняло чуть больше часа, предварительно высказаться успели все стороны. Но пока не было никаких судебных прений, а это обычно стадия, которая затягивается дольше всего. Судья, когда объявляла о перерыве на два часа, объяснила это тем, что очень много слушателей находится в зале, и для того, чтобы потом всех успеть запустить, нужно будет очень много времени. В самом зале находятся более 60 журналистов, еще несколько десятков — на балконе 135-го зала Мосгорсуда, который считается самым большим. Возможно, какое-то решение будет уже сегодня, но, видимо, ближе к вечеру.

Само заседание началось в 11.20 и длилось почти три часа с маленьким перерывом на 10 минут, который просила прокуратура, чтобы ознакомиться с материалами, которые попросили приобщить адвокаты Алексея Навального.

Онлайн-трансляция: Суд над Алексеем Навальным Читать далее

— Какие заявления делались в ходе заседания, как выглядят позиция ФСИН и позиция защиты Алексей Навального?

— ФСИН на заседании представляет начальник уголовно-исполнительной инспекции 15-ого филиала этой службы Александр Ермоленко. В обосновании своего ходатайства об избрании Алексею Навальному реального срока по делу «Ив Роше» он объяснил, что Навальный в течение 2020 года неоднократно не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию и не отмечался, хотя должен был эти формальные процедуры соблюдать.

Основная дискуссия развернулась как раз по поводу времени, когда Алексей Навальный находился в Германии. Представитель ФСИН на суде несколько раз заявил, что Навальный прислал уведомление в исполнительную систему о том, что с 22 августа по 23 сентября находился в Германии на лечении. Однако документов о других периодах восстановления или еще какого-либо подтверждения того, что оппозиционер по уважительной причине отсутствовал, ни он, ни его представители не предоставили. Вокруг этого развернулась практически часовая дискуссия, в которую в один прекрасный момент влился и сам Алексей Навальный.

Он начал громко задавать вопросы представителю исполнительной системы, один из которых заключался в том, какие дополнительные документы он мог предоставить, чтобы подтвердить уважительную причину. В ответ он три или четыре раза услышал, что у ФСИН есть подтверждение уважительной причины отсутствия Алексея Навального до сентября, а больше никаких документов представлено не было. Судья по просьбе защиты зачитала документ, который подтверждал, что после 23 сентября Алексею Навальному необходимо было находиться на реабилитации, поскольку он должен был длительное время восстанавливаться после того, что с ним случилось. Оппозиционер спросил у Александра Ермоленко, не является ли этот документ подтверждением того, что это уважительная причина, на что опять услышал тот самый ответ.

— А судья как-то демонстрирует, к кому она больше склоняется?

— Если сравнивать с какими-то другим громкими процессами, то судья по этому процессу лояльно относится к обеим сторонам. Она удовлетворила ходатайство о приобщении всех заявленных материалов. Она делала замечания и стороне ФСИН, и прокуратуре, и стороне защиты Алексея Навального. Например, Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального, который в ходе выступления начал оглашать рапорты Федеральной службы исполнения наказаний о том, что охранник дома, где живет оппозиционер, во время совместного рейда сотрудников ФСИН и полиции заявлял, что Алексей Навальный находится в Германии, а это, по словам адвоката, подтверждает уважительную причину отсутствия его подзащитного в указанный период. И судья сделала адвокату замечание, а потом сама огласила эти материалы. Также она делала замечания прокурору, поскольку та перебивала Алексея Навального, когда он пытался задавать, пусть и в довольно развернутом виде, вопросы представителю ФСИН. То есть пока нельзя сказать, что она держится какой-то одной стороны.

Беседовал Петр Косенко