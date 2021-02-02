ЦБ ожидает снижения инфляции с марта

Годовая инфляция начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды». В декабре, по оценке регулятора, годовая инфляция повысилась до 4,9%, в середине января — до 5,1%.

Аналитики отметили, что в ближайшие недели цены продолжат расти повышенными темпами и достигнут пика в феврале. «Тем не менее прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте»,— говорится в бюллетене.

Кроме того, опрошенные «РИА Новости» аналитики прогнозируют, что в феврале темпы роста цен составят 5,5%. Многие из них также полагают, что в этом месяце инфляция достигнет пика.

В 2020 году инфляция в России, по предварительным данным Росстата, достигла 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты.

Об инфляции в регионах — в материале “Ъ” «Огурец в гостях у помидора».