Банки Мьянмы временно закроют

Ассоциация банкиров Мьянмы объявила, что все банки страны будут временно закрыты, передает Reuters. Это решение принято на фоне военного захвата власти в стране.

Как отмечается в заявлении, банки будут запрашивать разрешение центрального банка на временное закрытие и информировать его, когда они планируют возобновить обслуживание клиентов.

1 февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мину Аунгу Хлайну. Президент Вин Мьин, лидер правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, а также входящие в партию члены правительства и высшие государственные чиновники арестованы. Наблюдаются перебои со связью, правительственные ТВ и радио прекратили вещание. США призвали военных страны освободить задержанных чиновников.