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Правительство направит более 1,1 млрд рублей на выплаты врачам за выявление онкологии

Российские власти направят свыше 1,1 млрд руб. на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Деньги для выплат получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза медицинской организации направляется допфинансирование, а они выплачивают деньги сотрудникам.

Господин Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд руб. территориальным фондам ОМС на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения — врачей и среднего медицинского персонала.

Подробнее о диагностике онкологии читайте в публикации приложения «Наука» «Генетика и диагностика рака».

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