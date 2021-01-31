В Белгороде проходит обыск в квартире отбывающего арест главы штаба Навального

В Белгороде в съемной квартире отбывающего 9-дневный административный арест в ИВС координатора штаба Навального Максима Климова проводят обыск. Как рассказал “Ъ” адвокат активиста Руслан Лапшин, обыск начался в 7:00, о чем он узнал от соседей активиста по квартире.

«Максим снимает комнату в двухкомнатной квартире на проспекте Славы, его соседи не имеют отношения к его политической деятельности, но у них тоже проходит обыск»,— рассказал адвокат. Господин Лапшин считает, что Максиму Климову могут предъявить обвинение «по уголовной санитарной статье, чтобы не отпускать, и по освобождении он снова может быть задержан».

Максим Климов был задержан 23 января и арестован на 9 суток по ч. 2 ст. 20,2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Акция в поддержку Алексея Навального в Белгороде 23 января собрала более 1 тыс. человек. Координатор белгородского штаба Алексея Навального Максим Климов подал заявку на ее проведение 19 января, но мэрия в согласовании отказала. Организаторы публично заявили, что выйдут в любом случае, ссылаясь на ст. 31 Конституции РФ, гарантирующей право на мирные собрания. Участники акции прошли шествием от центрального парка к зданию правительства области, где провели митинг. На акции задержаний не было, а сотрудники полиции присутствовали в штатском. Однако после завершения акции Максим Климов был арестован на девять суток как организатор незаконного мероприятия. Было арестовано еще несколько его сторонников, в том числе три дня в ИВС провела невеста господина Климова Татьяна Сизова за призывы в соцсетях выходить на митинг.

30 января Октябрьский районный суд Белгорода на трое суток арестовал главного редактора белгородского новостного Telegram-канала «Белгород №1» Владимира Корнева по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ как организатора незаконной публичной акции. По версии белгородской прокуратуры, с 22 по 28 января на страницах канала анонсировались «сведения о проведении не согласованных с органами публичной власти массовых мероприятиях протестного характера».

О протестах 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Мария Литвинова