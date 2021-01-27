ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 0,00–0,25% годовых.

«Развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса, включая прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис здравоохранения продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию и создает значительные риски для экономических перспектив»,— говорится в заявлении регулятора.

На прошлом заседании, в декабре 2020 года, ФРС также оставила ключевую ставку на уровне 0,00–0,25% годовых. Регулятор также улучшил макропрогноз по экономике США. Ранее президент США Джо Байден представил очередной план поддержки американской экономики. Его объем оценивается в $1,9 трлн.

О стратегии регулятора — в материале “Ъ” «ФРС сохранила мягкость».