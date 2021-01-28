ФРС сохранила мягкость

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания оставила ключевую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Также регулятор сохранил объем выкупа активов в нынешнем объеме — это как минимум по $120 млрд в месяц. Выкуп будет происходить до появления «существенного прогресса» в достижении целей по занятости и инфляции. Кроме того, ФРС 27 января указала на снижение экономической активности в США в последние месяцы. Эксперты ждут, что политика регулятора останется мягкой даже при наращивании фискальной поддержки.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам первого в этом году заседания вновь воздержался от изменения ставки. В последний раз он менял ее в марте 2020 года, тогда ставка была экстренно снижена до уровня 0–0,25%.

Напомним, обновленный в декабре точечный график с прогнозами по ставке не предполагает повышения как минимум до конца 2023 года. В сделанном в среду заявлении регулятор отдельно отметил, что за последние месяцы темпы восстановления экономической активности и занятости снизились. Слабее всего эти показатели в секторах, наиболее пострадавших от пандемии.

Объем выкупа активов по итогам заседания также не был изменен — он останется на уровне как минимум $120 млрд в месяц ($80 млрд в месяц гособлигаций и $40 млрд ипотечных бумаг).

Их скупка продолжится до момента появления «существенного прогресса по достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности». Выкуп активов способствует улучшению функционирования финансового рынка, говорится в релизе ФРС.

В этот раз регулятор не пересматривал свой макропрогноз. Ранее спад экономики США в 2020 году был оценен в 2,4%, рост в 2021-м должен составить 4,2% (3,2% — в 2022-м).

По данным за третий квартал, в годовом выражении ВВП США увеличился на 7,4% после спада на 9,1% во втором (в первом квартале был рост на 0,3%).

Международный валютный фонд накануне прогнозировал ускорение роста американской экономики в этом году до 5,1% — притом что мировая экономика в 2021 году, по его оценке, может вырасти на 5,5% после спада в прошлом на 3,5%.

Инфляция, на которую ориентируется ФРС, в ноябре составила 1,1% против 1,2% в октябре (за вычетом энергии и продовольствия — 1,4%). Безработица же осталась на уровне 6,7%, но число новых рабочих мест сократилось в декабре на 140 тыс. (ожидался рост на 70 тыс.). В то же время в декабре на фоне второй волны пандемии продолжилось падение розничных продаж (минус 1,4% против минус 1,3% в ноябре). При этом промпроизводство выросло на 1,6%, превысив прогнозы аналитиков, в том числе промышленный выпуск вырос на 0,9% (но показатель по-прежнему на 3,2% меньше, чем год назад).

«Розничные продажи падают уже на протяжении трех месяцев, ухудшение ситуации на рынке труда также свидетельствует о снижении активности в ближайшей перспективе, но поддержку экономике может оказать новый стимулирующий пакет»,— замечают в ING Bank.

В Capital Economics, в свою очередь, считают, что политика ФРС останется мягкой — регулятор вряд ли будет предпринимать какие-либо действия для того, чтобы разогреть рынок облигаций. В центре также напоминают, что в 2013 году после объявления о сокращении программы выкупа активов до момента повышения ставок прошло целых два года.

Татьяна Едовина