TikTok-блогер признался в нападении на машину ФСБ на акции в Москве

Задержанный TikTok-блогер Константин Лакеев признался в нападении на служебный автомобиль ФСБ на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Запись признания опубликована московским управлением Следственного комитета России (СКР).

«Я начал обкидывать ее (машину.— “Ъ”) снегом и несколько раз пнул ее. В чем я очень раскаиваюсь и сожалею. Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится»,— сказал господин Лакеев.

23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Следствие возбудило три уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167) и хулиганстве (ст. 213).

О последствиях акций протеста по России — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».