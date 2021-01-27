АЭС взяли на гарантию

«Совет рынка» (регулятор энергорынков), как и ожидалось, разрешил «Росатому» вернуть инвестиции в строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 за счет гарантированных платежей оптового энергорынка за мощность. Аналитики оценивают стоимость двух энергоблоков на 2,4 ГВт в 350 млрд руб. При этом срок окупаемости, доходность и даже окончательная цена проекта не утверждены, хотя от этих параметров будет зависеть размер платежа потребителей. Регуляторы утверждают, что вопрос пришлось решать спешно для проведения процедуры конкурентного отбора мощности.

«Росатом» вернет инвестиции в строительство двух энергоблоков Курской АЭС-2 мощностью 2,4 ГВт через гарантированные повышенные платежи энергорынка. Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) на заседании 26 января одобрил включение объектов в инвестиционную программу энергетики, сообщили “Ъ” в «Совете рынка». Это значит, что энергорынок будет оплачивать мощность энергоблоков по механизму, аналогичному старым договорам на поставку мощности (ДПМ АЭС, гарантировали возврат инвестиций за счет оптового энергорынка). «Росатом» добивался гарантированной окупаемости для новых проектов более двух лет.

Старые ДПМ АЭС заключались на 20 лет, базовая доходность составляла 10,5%. Однако доходность и длительность новых ДПМ, как и окончательная стоимость энергоблоков, пока неизвестны.

Постановление правительства позволяет утвердить параметры новых договоров до 31 января 2022 года. Причем от этих параметров зависит объем платежа потребителей электроэнергии. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», стоимость строительства двух энергоблоков Курской АЭС-2 может составить 350 млрд руб., а платеж энергорынка при текущих параметрах ДПМ АЭС может составить примерно 55–60 млрд руб. в год.

Вопрос о включении Курской АЭС-2 в новую программу ДПМ пришлось решать спешно, потому что объемы мощности двух энергоблоков должны быть учтены при проведении конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2026 год, утверждали регуляторы. Впрочем, ранее срок проведения КОМа на 2026 год переносился трижды. Ожидается, что процедура по отбору КОМа на 2026 год пройдет до 15 февраля, в Минэнерго сообщили “Ъ”, что посчитали правильным не переносить ее снова. По мнению Владимира Скляра, сдвиг КОМа кардинально не сказался бы на рынке, но может ухудшить его долгосрочную инвестиционную привлекательность из-за нестабильности регулирования.

Говорить о доходности будущих договоров пока рано, заявил “Ъ” заместитель гендиректора «Росэнергоатома» Александр Хвалько. По его словам, сейчас речь идет о том, чтобы учесть при проведении КОМа на 2026 год первый энергоблок Курской АЭС-2 за счет заключения рамочных новых ДПМ. Он отметил, что, в соответствии с постановлением правительства, «Росатом» совместно с Минэнерго, Минэкономики и ФАС выработают предложения по изменению методики расчета цены на мощность ДПМ АЭС до 31 января 2022 года. Именно к этому сроку и будут отработаны все основные аспекты, влияющие на цену мощности,— типовые затраты, срок окупаемости и доходность.

Блоки Курской АЭС-2 строятся по новому проекту ВВЭР ТОИ. Как отметил господин Хвалько, учитывая интерес к нему со стороны зарубежных заказчиков, «важно подтвердить заявленные характеристики новейших энергоблоков в реальных условиях», поскольку это «значительно усилит переговорную позицию РФ при обсуждении условий сооружения АЭС за рубежом».

Промышленные потребители электроэнергии, которым и придется оплачивать дорогую атомную мощность новых блоков, критикуют одобрение новых ДПМ АЭС без четких параметров.

«Решение не отвечает интересам потребителей энергии, его утверждение лишний раз подтверждает несбалансированность структуры набсовета отраслевого регулятора»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупных потребителей электроэнергии).

Полина Смертина