В Москве суд арестовал на два месяца участника протеста 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал Евгения Есенова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции в поддержу Алексея Навального. Это первый арест по уголовным делам, возбужденным после протестов 23 января.

«Пресненским районным судом избрана меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2021 года»,— сообщила пресс-служба суда. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает пять лет лишения свободы.

Издание «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда, что накануне ареста господина Есенова признали виновным в участии в несанкционированной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 10 тыс. руб. Telegram-канал Mash сообщал, что уроженец Калмыкии 38-летний Евгений Есенов за день до акции протеста отпраздновал свой день рождения, а на следующий день пошел гулять по Москве вместе с другом, где и вступил в стычку с сотрудниками правоохранительных органов.

После несанкционированных акций, прошедших более чем в 125 российских городах, возбуждено как минимум 15 уголовных дел. По информации “Ъ”, после того, как региональные следственные органы соберут первичные материалы, все они будут переданы в центральный аппарат СКР, где их могут объединить в одно дело, возбужденное в том числе по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».