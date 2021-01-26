WhatsApp сохранил лидерство среди мессенджеров в России

WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России по итогам 2020-го — начала 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные трафика сотовых операторов. Он сохраняет лидерство, несмотря на критику нового пользовательского соглашения.

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, согласно которому персональные данные пользователей будут передаваться Facebook. Часть пользователей стала переходить на Telegram. После резкой критики мессенджер отложил обновление до мая.

Лидеры по трафику у «МегаФона»:

WhatsApp,

Telegram,

Viber,

Facebook,

IMO.

«Билайн»:

WhatsApp,

Telegram,

Viber,

Skype,

Facetime.

МТС:

WhatsApp,

Telegram,

Viber,

Facebook messenger,

Skype.

Tele2:

WhatsApp,

Telegram,

Viber,

Skype,

Facebook messenger.

Ранее компания МТС зафиксировала, что мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp в Москве в декабре 2020-го и январе 2021 года сравнялся. Активный рост трафика у Telegram пришелся на середину лета 2020 года, когда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России.

О ситуации с WhatsApp читайте в материале “Ъ FM” «WhatsApp притормозит с соглашением».