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WhatsApp сохранил лидерство среди мессенджеров в России

WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России по итогам 2020-го — начала 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные трафика сотовых операторов. Он сохраняет лидерство, несмотря на критику нового пользовательского соглашения.

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, согласно которому персональные данные пользователей будут передаваться Facebook. Часть пользователей стала переходить на Telegram. После резкой критики мессенджер отложил обновление до мая.

Лидеры по трафику у «МегаФона»:

  • WhatsApp,
  • Telegram,
  • Viber,
  • Facebook,
  • IMO.

«Билайн»:

  • WhatsApp,
  • Telegram,
  • Viber,
  • Skype,
  • Facetime.

МТС:

  • WhatsApp,
  • Telegram,
  • Viber,
  • Facebook messenger,
  • Skype.

Tele2:

  • WhatsApp,
  • Telegram,
  • Viber,
  • Skype,
  • Facebook messenger.

Ранее компания МТС зафиксировала, что мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp в Москве в декабре 2020-го и январе 2021 года сравнялся. Активный рост трафика у Telegram пришелся на середину лета 2020 года, когда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России.

О ситуации с WhatsApp читайте в материале “Ъ FM” «WhatsApp притормозит с соглашением».

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