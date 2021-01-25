Мобильный трафик Telegram и WhatsApp в Москве сравнялся

Мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp в Москве в декабре 2020-го и январе 2021 года сравнялся, приводит «РИА Новости» результаты недавнего исследования компании МТС.

«В декабре 2020-го и в январе 2021 года мобильный интернет-трафик абонентов МТС в Москве на сервисы Telegram и WhatsApp сравнялся. Активный рост трафика на мобильное приложение Telegram пришелся на середину лета 2020 года, когда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России»,— сообщили в МТС.

Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram в июле 2020 года. Однако резкий рост числа пользователей также был зафиксирован в январе, об этом написал создатель мессенджера Павел Дуров. Он связал это с обновлением политики конфиденциальности WhatsApp. Согласно новому пользовательскому соглашению американского мессенджера, часть персональных данных должна начать передаваться в Facebook, что вызвало недовольство пользователей.

О росте популярности мессенджера Павла Дурова — в материале “Ъ FM” «Пользователи мигрируют в Telegram».