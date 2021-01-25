Командир минского ОМОНа пообещал паритетный ответ на новые протесты в Белоруссии

Сотрудники ОМОНа Минска готовы паритетно ответить на действия протестующих, если те будут участвовать в акциях весной, заявил командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

«Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным»,— сказал он в эфире канала СТВ в ответ на вопрос, ожидает ли он весенних акций.

Господин Балаба заявил, что динамика комплектования ОМОНа «даже лучше, что в прошлом и позапрошлом годах». В разговоре с корреспондентом СТВ он отрицал массовые увольнения из отряда: «В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые».

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с августа 2020 года, после прошедших в стране президентских выборов. ЦИК страны утвердил очередную победу Александра Лукашенко, его оппоненты считают победителем выборов Светлану Тихановскую. Во время выступления на неформальном заседании Совбеза ООН госпожа Тихановская призвала значительно расширить круг лиц, подпадающих под санкции в отношении Белоруссии.

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