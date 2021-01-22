В Ливан выдачи нет Генпрокуратура предупредила, что обвиняемые в причастности к взрыву в Бейруте россияне не подлежат экстрадиции

Несмотря на объявление в международный розыск по линии Интерпола капитана и владельца судна Rhosus, перевозившего 2700 тонн аммиачной селитры, которая в прошлом году взорвалась в Бейруте, с запросами о правовой помощи в Генпрокуратуру России никто не обращался. Да и в любом случае в выдаче заочно обвиняемых последует отказ, так как они являются гражданами России.

«В Генеральную прокуратуру не поступали запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче Бориса Прокошева и Игоря Гречушкина или правовой помощи по ведущемуся в их отношении расследованию»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что эти господа являются гражданами РФ, а потому не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию с целью экстрадиции из страны.

Ранее по ходатайству генпрокурора Ливана Гассана Хури господа Прокошев и Гречушкин были объявлены Интерполом в розыск. При этом был оформлен международный ордер на арест россиян.

Борис Прокошев проживает сейчас в Краснодаре. Он был капитаном судна Rhosus, а предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин — его владельцем. В 2013 году Rhosus должен был перевезти селитру из Батуми в Мозамбик, сделав плановый заход в порт Бейрута. Там судно было задержано. Судовладелец перестал выплачивать экипажу деньги, но затем обещал продать Rhosus и рассчитаться по долгам.

В конце концов судно было конфисковано властями Бейрута. А 4 августа прошлого года во время проведения сварочных работ селитра взорвалась. По данным следствия, мощность взрыва была эквивалентна 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Около 200 человек погибли, 6,5 тыс. получили ранения и контузии, порядка 300 тыс. остались без жилья.

Николай Сергеев