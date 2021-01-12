Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца в связи с делом о взрыве в порту Бейрута, сообщает AP. «Красные уведомления» выданы на владельца и капитана судна Rhosus, а также на португальского торговца нитратами. Имена в сообщении не называются, однако ранее сообщалось, что судно Rhosus принадлежит россиянину Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев.

В октябре суд в Ливане запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна, на котором был груз селитры, ставший причиной взрыва в Бейруте. Тогда судья сообщил имена россиян «государственному обвинению, которое передало их в Интерпол и попросило его выдать международное уведомление об их аресте».

Взрыв на портовом складе в Бейруте произошел 4 августа 2020 года. Погибли около 200 человек. На этом фоне в столице Ливана начались беспорядки. Протестующие обвиняли власти в бездействии, приведшем к гибели людей. Правительство Ливана под руководством премьер-министра Хасана Диаба ушло в отставку.

О протестах после взрыва в Бейруте читайте в материале “Ъ” «Бейрут трясет от взрыва».