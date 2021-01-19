Прокурор запросил для срочника Шамсутдинова 25 лет колонии строгого режима

В Чите во Втором восточном окружном военном суде гособвинитель запросил 25 лет колонии строгого режима для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в октябре 2019 года. Напомним, в декабре прошлого года присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Отметим, что прокурор попросил зачесть в срок отбывания наказания то время, которое обвиняемый провел под арестом, а также поддержал гражданские иски о компенсации 28 млн руб. морального вреда семьям погибших.

Рамиль Шамсутдинов отказался признавать гражданские иски, а также не стал участвовать в прениях и давать последнее слово. Защита подсудимого попросила суд учесть признание вины и его раскаяние.

Приговор по делу Рамиля Шамсутдинова будет оглашен 21 января.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части Дровянинского гарнизона в Забайкалье. Минобороны РФ связало инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Комиссия ведомства установила, что у него был личный конфликт с офицером. Солдат жаловался на то, что в первый день у него отобрали деньги, телефон, а в день трагедии лейтенант обещал его «опустить».

Его обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийство двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину солдат признал. По версии следствия, он прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к столу со снаряжением, с собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами он начал стрелять по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли, двое ранены.