Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов признан присяжными виновным, но заслуживающим снисхождения

Присяжные признали виновным срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, но заслуживающим снисхождения. Соответствующий вердикт был вынесен на заседании во Втором Восточном окружном военном суде в Чите.

Решение о виновности подсудимого было принято единогласно. За снисхождение высказались пятеро присяжных, трое были против. По мнению коллегии, Шамсутдинов совершил преступление из-за конфликта со старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части Дровянинского гарнизона в Забайкалье. Минобороны РФ связало инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Комиссия ведомства установила, что у него был личный конфликт с офицером. Солдат жаловался на то, что в первый день у него отобрали деньги, телефон, а в день трагедии лейтенант обещал его «опустить».

Его обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийство двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину солдат признал. По версии следствия, он прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к столу со снаряжением, с собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами он начал стрелять по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли, двое ранены.

Михаил Мананников