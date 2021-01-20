В Ярославле из-за угрозы взрыва газа эвакуировали жильцов многоэтажки

В Ярославле была проведена эвакуация жителей многоэтажного жилого дома в Дзержинском районе из-за подозрения на утечку газа. По данным регионального управления МЧС, эвакуация проводилась вечером 19 января, после того, как около 18:30 поступил сигнал о запахе газа в подъезде. Фотографии эвакуации местные жители опубликовали в соцсети.

В доме временно была перекрыта подача газа. После проверки, проведенной специалистами, газ был подключен, а жильцы вернулись в свои квартиры.

Напомним, 21 августа 2020 года в многоэтажном жилом доме на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва три человека погибли и четверо пострадали. Получивший повреждение дом признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Эвакуированные из пострадавшего дома жильцы сейчас живут в съемных квартирах. Им начали выплачивать деньги на приобретение нового жилья взамен утраченного.

Антон Антонов