Москва соберет подписи онлайн

На довыборах в Мосгордуму по двум округам осенью этого года может быть применен электронный сбор подписей для кандидатов. На встрече столичного штаба по наблюдению за выборами с руководством Центризбиркома Элла Памфилова предложила внести такую инициативу в Мосгордуму. В прошлом году подписи собирали онлайн в трех регионах. ЦИК признал эксперимент успешным. Эксперты полагают, что предвыборная ситуация в Москве напряженная и, даже если Москва применит эту норму, это не исключит недопуска нежелательных кандидатов.

Сообщение о том, что глава ЦИКа Элла Памфилова попросила руководителя штаба московской Общественной палаты по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова предложить Мосгордуме дополнить данной нормой московское законодательство, появилось в официальном Telegram-канале комиссии сразу после встречи.

Напомним, весной 2020 года был принят федеральный закон, дающий возможность кандидатам в депутаты региональных парламентов собирать половину подписей избирателей в поддержку своего выдвижения через портал госуслуг. Норма закона носит рекомендательный характер: для введения ее в действие в том или ином регионе необходимы поправки к местному законодательству. Так, в прошлом году эксперимент по электронному сбору подписей прошел в Чувашии, Пермском крае и Челябинской области: было собрано более 7 тыс. подписей, и все они признаны достоверными. В 2021 году эксперимент может пройти уже в пяти регионах.

На выборах в Госдуму такая возможность пока не предусмотрена, но госпожа Памфилова не исключала, что это станет возможным в случае проведения успешных экспериментов в регионах.

Ранее электоральные эксперты одобрили норму о сборе подписей онлайн, однако не исключили, что федеральные власти, обеспокоенные активностью оппозиции, будут неофициально рекомендовать регионам ее не использовать, так как это выгодно независимым кандидатам и кандидатам от непарламентской оппозиции, ведь именно им приходится собирать подписи чаще всего. Отметим, что одновременно с введением возможности сбора подписей онлайн сам подписной фильтр был ужесточен: если ранее для отказа в регистрации избиркомам необходимо было выявить в сданных подписях более 10% брака, то теперь достаточно 5%.

Часто процедура сбора подписей сопряжена со скандалами, и именно брак в подписных листах стал основной причиной отказов в регистрации ряду оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда 57 из 225 кандидатов в депутаты МГД избиркомы отказали в регистрации именно из-за «недостоверных» подписей. Это привело к массовым протестам и последующим уголовным делам для их участников. Оспорить такой отказ в регистрации смог только кандидат «Яблока» Сергей Митрохин. При этом поддерживаемые мэрией кандидаты в большинстве случаев успешно собрали подписи. Отметим, что господин Митрохин уже заявил о своем намерении выдвигаться в Госдуму на предстоящих выборах.

В прошлом году из-за повысившегося барьера подписного брака многие непарламентские партии столкнулись с проблемами на региональных выборах.

Довыборы в Мосгордуму в этом году пройдут в двух избирательных округах: в округе №37, депутат от которого Николай Губенко (КПРФ) скончался прошлым летом, и в округе №19 — депутат от него Олег Шереметьев (КПРФ) осужден за мошенничество в крупном размере. Оба округа нельзя назвать легкими для городской власти с точки зрения протестного электората: и Николай Губенко, и Олег Шереметьев были избраны при помощи технологии «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил “Ъ”, что инициатива о возможности сбора подписей через портал госуслуг имеет все шансы на принятие: «Очевидно, что дискуссию вызовет вопрос о том, какое количество подписей можно будет собирать таким образом в Москве, однако федеральный закон дает возможность сбора не более 50%».

Алексей Венедиктов на встрече с госпожой Памфиловой заговорил и других проблемах со сбором подписей. «Одна из них — когда после отказа в регистрации у людей нет времени подготовить возражение. Я спросил Эллу Александровну, нет ли возможности по срокам сделать так, чтобы можно было подготовить возражение?» — рассказал он “Ъ”.

Другая проблема, по его словам, касается законодательно не урегулированной ситуации, когда почерковедческая экспертиза признает паспортные данные недостоверными, а владелец паспорта настаивает на обратном.

«Проверка — это не только почерковеды и МВД, проверка носит более широкий характер, и понимание с ЦИКом в этом вопросе есть»,— заверил господин Венедиктов. Ранее Элла Памфилова также заявляла, что необходимо «довести до ума» закон в части сбора подписей, если «живые люди» подтверждают свою поддержку кандидату, несмотря на выводы экспертов.

Напомним, в мае прошлого года полицейских обязали предоставлять избирательным комиссиям точные данные о выявленных несоответствиях в подписных листах. Ранее сотрудники МВД лишь давали общие ответы, что подписные листы не прошли проверку. В частности, об этом сообщали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму в 2019 году. Кроме того, осенью прошлого года ЦИК сообщил, что тестирует систему автоматизированной проверки подписей.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов отмечает, что инициатива об электронном сборе подписей могла бы существенно повысить легитимность выборов, особенно с учетом событий 2019 года.

Однако, отметил он, до сих пор непонятно, может ли такая система технически быть реализована и работать без сбоев. «Не исключено, что именно этот тезис будет озвучиваться как основной против данной инициативы»,— полагает Дмитрий Фетисов.

Член совета движения «Голос» Андрей Бузин считает предвыборную ситуацию в Москве напряженной и не исключает недопусков кандидатов из-за проблем с подписями: «Кроме того, мэрия увидела, что значит иметь в думе непослушных кандидатов. Поэтому будут серьезные выдвиженцы от несистемной оппозиции, и их будут всеми способами не допускать». Поскольку онлайн можно будет собрать лишь 50% подписей, он считает, что оставшейся половины будет достаточно, чтобы отсеять кандидатов, как в 2019 году.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина