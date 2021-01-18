Инвесторам нашли мягкое место

Как выяснил “Ъ”, результатом продолжавшегося всю неделю диалога ЦБ и участников рынка стал обновленный текст законопроекта об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору. Документ может появиться уже 18 января. По данным “Ъ”, сторонам удалось снять или смягчить ряд ограничений, в частности, по биржевому срочному рынку, а также сократить их срок с конца 2022 года до 1 октября 2021 года. Еще идут консультации по полномочиям регулятора по приостановке продаж продуктов и ограничению продаж простых структурных продуктов.

ЦБ может 18 января направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов, доработанный с учетом замечаний участников рынка. Активные консультации шли всю прошлую неделю (см. “Ъ” от 11 и 14 января). По данным источников “Ъ” среди банкиров и брокеров, в результате удалось смягчить ограничения для ряда финансовых инструментов.

Так, сокращен срок ограничений на выполнение ряда операций — с конца 2022 года до 1 октября 2021 года. Это коснулось срочных биржевых сделок, сделок репо с центральным контрагентом, сделок с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами (в обоих случаях с условием их допуска к биржевым торгам). Впрочем, по словам одного из источников “Ъ”, осталось ограничение по продаже облигаций только с определенным рейтингом, который установит ЦБ,— скорее всего, по аналогии с пенсионными накоплениями.

Остаются под вопросом маржинальные сделки, но есть высокий шанс снять ограничения при обязательстве брокеров не предоставлять услугу автоматически, то есть придется получить специальное согласие клиента. Также высока вероятность снятия ограничений с продаж еврооблигаций, выпущенных не российскими компаниями.

Директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко сообщил, что в рамках работы над законопроектом рынок и регулятор «сблизили позиции по иностранным акциям и возможен компромисс по маржинальному кредитованию — клиент должен четко понимать, что он подключает себе эту услугу».

Вместе с тем продолжаются консультации по достаточно широким полномочиям Банка России по приостановлению операций и ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к простым структурным продуктам (доход по которым привязан к стоимости базового актива). Такие продукты, как минимум с защитой капитала, должны быть доступны для неквалифицированных инвесторов, и это надо закрепить в законе, считает Дмитрий Панченко. По его словам, этот инструмент призван как раз страховать вложения инвестора в случае падения рынков, механизм работы аналогичен в целом базовым инструментам и странно его запрещать для ритейла.

В ЦБ заявили, что законопроект находится в стадии обсуждения и пока комментарии преждевременны.

Судя по всему, регулятор скорректировал свою позицию, чтобы минимизировать ущерб для добросовестных участников рынка, считает президент «Финама» Владислав Кочетков: «ЦБ очевидно, что обозначена проблема номер один — мисселинг и миспрайсинг в сегменте структурных продуктов, которые зачастую продаются под видом депозитов, и здесь возникают справедливые, хотя и весьма жесткие ограничения». Прочие же продукты, подчеркивает эксперт, включая маржинальное кредитование, могут быть разрешены, что тоже логично — они никогда не продавались напрямую клиенту, к использованию такого инструмента более склонны опытные инвесторы.

В целом новые ограничения регулятора должны заметно поменять ландшафт рынка, целый ряд игроков будет вынужден радикально поменять бизнес-модели, отметил господин Кочетков. Негативным моментом, добавляет он, остается арбитраж — те же самые структурные продукты все еще можно купить через кипрских провайдеров, то есть регулятор скорее стимулирует активность нерезидентов, сокращая доход российских участников.

Полина Смородская