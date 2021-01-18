Сайт ФСИН перестал работать

В работе сайта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) возникли проблемы. Сейчас зайти на него невозможно, убедился “Ъ”. Перебои начались после сообщения о задержании оппозиционера Алексея Навального. Близкий к ведомству источник ТАСС заявил, что сайт подвергся массированным DDos-атакам в воскресенье, 17 января.

«На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, специалисты в настоящее время работают над восстановлением его нормальной работы»,— сказал источник. Откуда исходили атаки, он не уточнил.

Господин Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политик взят под стражу до суда.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».