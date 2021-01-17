«Люди реагировали по-разному» Пассажир рейса «Победы» — о том, что происходило во время полета

Самолет с Алексеем Навальным на борту совершил посадку в московском Шереметьеве. В течение нескольких часов его ждали во Внукове, где собрались его сторонники. В какой-то момент ОМОН начал вытеснять толпу на улицу. А лайнер «Победы» уже на подлете к аэропорту внезапно сменил курс. О том, как проходил полет, в эфире “Ъ FM” рассказала журналист Елизавета Антонова, прилетевшая на самолете вместе с Алексеем Навальным.

— Где вы сейчас находитесь? Вы уже вышли из самолета?

— Прямо сейчас мы находимся на борту самолета. Он только что совершил посадку, и только что у меня появилась связь. Мы сидим сейчас в самом самолете в аэропорту Шереметьево.

— Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что посадка будет не во Внуково? Были какие-то официальные заявления от бортпроводниц или от командира корабля?

— Да, я посмотрела на часы, было 19.44, мы уже находились над аэропортом «Внуково», когда пилот Александр Соловьев объявил по громкой связи, что Внуково закрыто по техническим причинам.

Он сказал, что некий самолет, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и добавил, что топлива у нас достаточное количество.

По его словам, это все должно занять около получаса, и на полчаса топлива хватит. Но уже через восемь минут он снова выступил по громкой связи с сообщением, что работы, которые ведутся во Внукове, скорее всего, займут больше времени, поэтому по соображениям безопасности принято решение лететь в Шереметьево.

— То есть решение о Шереметьеве было принято в самый последний момент. Изначально ничего не было понятно?

— Мы об этом не знали, нам об этом не сообщали. И стюардессы тоже об этом не знали, потому что я с ними разговаривала во время полета, они говорили, что планируется, что все будут выходить через дверь впереди, то есть переднюю дверь, и, скорее всего, через трап.

— А как реагировали пассажиры? Были ли возмущающиеся? И, вообще, люди поняли, что, скорее всего, это может быть техническая какая-то проблема, а может быть и не техническая? Какие были разговоры на борту?

— Вообще, люди реагировали по-разному: многие с пониманием, но были и пассажиры, которым чрезмерная активность журналистов и ажиотаж вокруг Алексея не давали спокойно сидеть и лететь на своих местах, и были даже некоторые проблемы.

— Алексей Навальный делал какие-то заявления?

— Нет, он сел смотреть мультфильм «Рик и Морти», надел наушники и просил его не беспокоить, чтобы не доставлять беспокойства остальным пассажирам.

Он попросил всех журналистов отойти от него, но, к сожалению, никто его не послушал, потому что все надеялись все-таки что-то у него спросить.

И примерно первый час все просто стояли, окружив его, его супругу и пресс-секретаря.

Беседовал Юрий Абросимов