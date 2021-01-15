Bloomberg: Apple вернет в MacBook Pro магнитную зарядку

Apple планирует в 2021 вернуть в ноутбуки MacBook Pro магнитную зарядку MagSafe, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщает агентство, компания планирует выпустить две модели с экранами в 14 и 16 дюймов. Ноутбуки станут первыми продуктами Apple высокого класса, в которых не будет компонентов Intel. Корпорация планирует использовать собственные процессоры следующего поколения, с большим количеством ядер. Запуск новых моделей ожидается приблизительно в середине года. По данным источника, компания также тестирует варианты моделей без сенсорной панели TouchBar.

От технологии MagSafe компания отказалась пять лет назад. Тогда зарядку заменили на порт USB-C. Планируется, что с этой технологией компьютеры будут быстрее заряжаться.