Росздравнадзор заявил о запрете частным клиникам использовать иностранные вакцины

Использование вакцины Pfizer / BioNTech от коронавируса COVID-19 запрещено во всех частных клиниках России, сообщил «Интерфаксу» Росздравнадзор. В ведомстве уточнили, что ввоз в Россию вакцин, не прошедших государственную регистрацию, запрещен, а сам запрет распространяется на все медицинские организации.

«Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что Pfizer рассматривает возможность зарегистрировать свою вакцину в России. Как сообщал “Ъ FM”, у иностранных производителей есть вариант попасть на рынок через так называемые медицинские офшоры. Один из них расположен в международном медицинском кластере «Сколково». Сейчас туда входит лишь одна клиника, которая может использовать вакцину Pfizer или Moderna без предварительной регистрации,— это израильская «Хадасса». В декабре там заявляли, что благодаря особому правовому режиму смогут привезти в страну партию иностранных вакцин, и речь шла про февраль.

Сейчас в России государственную регистрацию прошли два вакцины — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». С 18 января в стране начинается массовая вакцинация от COVID-19.

О заинтересованности зарубежных разработчиков — в материале “Ъ FM” «Иностранные вакцины присматриваются к России».