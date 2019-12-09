Баталхаджинцы договорились до покушения

Как стало известно “Ъ”, сегодня защита бизнесмена Хасана Полонкоева, обвиняемого СКР в организации покушения на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, намерена обжаловать решение Басманного суда о его аресте. Фигурантами громкого дела являются еще восемь человек, шестерых из которых арестовали в субботу. Основанием для этого стали их переговоры, в которых говорилось о том, что убийство одного из лидеров общины баталхаджинцев, в которой все они состояли, не должно остаться без ответа.

О том, что защита обжалует арест, “Ъ” сообщил адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы бизнесмена. Аналогичные жалобы, отметил он, намерены подать и защитники остальных арестованных по этому делу. При этом защитник особо подчеркнул, что владелец сети АЗС Хасан Полонкоев обвиняется только в посягательстве (ст. 317 УК) на начальника ЦПЭ Эльджаркиева, совершенном 12 января 2019 года. В тот день, когда майор полиции с охранниками на автомобиле Mercedes возвращался из Грозного, иномарка попала под шквальный огонь из автомата. Ибрагим Эльджаркиев не пострадал, а трое других полицейских получили ранения различной степени тяжести. Один из них позже скончался в больнице. «Никаких иных обвинений нет»,— подчеркнул господин Мусаев.

В минувшую субботу помимо Хасана Полонкоева Басманный райсуд по ходатайству следствия отправил в СИЗО его сына Аслана и племянника Закру Полонкоевых, а также Алихана Белхороева, Ису Накастоева и Али Картоева. Стоит отметить, что Алихан — сын председателя региональной контрольно-счетной палаты Мустафы Белхороева, в доме которого был проведен обыск, а Али — родственник скрывшегося Курейша Картоева — предполагаемого исполнителя второго покушения на майора Эльджаркиева, совершенного уже в Москве 2 ноября. В ходе него полицейский был убит вместе с братом Абдулахмедом, работавшим врачом в столице.

По версии следствия, Полонкоев-старший являлся лидером преступной группы, а все члены ОПГ принадлежали к влиятельной в республике общине баталхаджинцев. Покушение и убийство, полагает следствие, были совершены из-за профессиональной деятельности майора Эльджаркиева. Помимо этого следствие отрабатывает версию и кровной мести со стороны членов общины.

Защита обвиняемых, напротив, настаивает на непричастности арестованных к преступлениям. Как отметил “Ъ” Мурад Мусаев, следствие пошло на поводу предположений и слухов, которые наводнили Ингушетию после убийства в декабре 2018 года одного из лидеров общины баталхаджинцев Ибрагима Белхороева (Иби) и январского покушения на главу республиканского ЦПЭ.

«На основании этих слухов, которые излагаются в оперативной справке — меморандуме, СКР и делает вывод о причастности моего доверителя и остальных арестованных к преступлению»,— отметил адвокат. Как подчеркнул господин Мусаев, даже в «прослушках» телефонных переговоров, которые были представлены в суд, собеседники лишь эмоционально выражают свое отношение к убийству Иби, говоря, что «его нельзя оставить без ответа» и в республике «есть люди, готовые даже умереть» для наказания виновных. «Но разве эти слова могут быть доказательством вины?» — недоумевает адвокат.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, владельца сети АЗС Хасана Полонкоева и других фигурантов спецназ ФСБ задержал в ингушском селении Экажево, являющемся центром баталхаджинцев. После обысков в домах задержанных под конвоем доставили в Москву, где под стражей уже находились как минимум двое обвиняемых. Выйти на последних, по данным источников “Ъ”, помог автомобиль Mazda CX-7, на котором скрылись убийцы полицейского. Найдя иномарку и установив ее бывшего владельца, сыщики вычислили и ее покупателя. Он, как и трое других обвиняемых, включая скрывшегося Картоева, оказался выходцем из селения Экажево, все они работали в столице таксистами.

Владислав Трифонов