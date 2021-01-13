Минздрав поручил увеличить число прививочных пунктов в регионах

Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов для подготовки к массовой вакцинации против коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее сегодня, 13 января, президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 всех россиян. Она стартует в понедельник, 18 января.

«Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность»,— сказал господин Мурашко журналистам (цитата по ТАСС). Он сообщил, что Минздрав разработал «стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин». По его словам, исполнение этих процедур гарантирует максимальную эффективность вакцинации.

Глава Минздрава рассказал, что с увеличением объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы поставок в регионы и расширяются категории граждан, проходящих вакцинацию.

В России за сутки выявлено 22 850 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии заразились 3,4 млн. Умерли 566 пациентов с COVID-19, всего 63 тыс. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 83 регионах заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизируется, в двух наблюдается рост. В каких именно регионах растет число зараженных, она не уточнила.

Подробнее о заболеваемости в стране — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».