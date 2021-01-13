«Аэрофлот» распродал льготные билеты на Дальний Восток

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 13 января временно перестала продавать субсидируемые билеты в города Дальнего Востока из-за истекшего лимита средств. Продажа льготных билетов стартовала 1 января.

«Все подтвержденные, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11:00 мск бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с правилами "Аэрофлота"»,— говорится в пресс-релизе компании.

Авиаперевозчик готов возобновить продажу льготных билетов в случае поступления новых бюджетных средств на эту программу. Предполагалось, что сниженные тарифы будут действовать до конца 2021 года для полетов в экономклассе. Помимо дальневосточных городов такие билеты предусмотрены для полетов в Калининград, Симферополь и Сибирь.

Льготные билеты доступны:

россиянам до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины);

инвалидам первой группы;

инвалидам с детства второй и третьей группы;

сопровождающим инвалидов первой группы или ребенка-инвалида;

многодетным семьям.

В госбюджете на этот год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград заложено 3,8 млрд руб. Это на 2 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным 30 декабря сообщил, что правительство дополнительно выделит 5 млрд руб. субсидий на авиаперевозки на Дальний Восток.