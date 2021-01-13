Главные новости к утру 13 января

Палата представителей США призвала вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку. Нижняя палата Конгресса поддержала резолюцию несмотря на то, что до этого господин Пенс уведомил о нежелании отстранять президента США Дональда Трампа по неспособности исполнять обязанности. По его мнению, подобное использование 25-й поправки в Конституции создаст опасный прецедент.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак сообщил, что по итогам переговорам «нормандской четверки» не удалось найти окончательные решения. Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве «золотой мост» для выхода из донбасского конфликта.

Visa и General Motors присоединились к приостановке политических пожертвований в связи с нападением сторонников Дональда Трампа на Капитолий США. В числе компаний, чьи комитеты политических действий (PAC) полностью или частично приостановили пожертвования,— Amazon, AT&T, Mastercard, Microsoft, Walmart и другие. Кроме того, организаторы рекламного бойкота Facebook 2020 года заявили, что проведут похожую акцию в отношении YouTube, если тот не закроет аккаунт Дональда Трампа. О действиях компаний

Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO в США из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в работающих в РФ онлайн-кинотеатрах, сообщает Forbes. Один из источников издания отметил, что в декабре банки-организаторы размещения должны были начать встречи с потенциальными инвесторами.

О предстоящих событиях 13 января — в анонсах “Ъ”.