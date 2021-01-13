Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа

Палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа с применением 25-ю поправки к Конституции. За принятие резолюции выступили 223 члена палаты, против — 205, восемь не голосовали.

Голоса в своем большинстве распределились по партиям: представители Демократической партии проголосовали «за», республиканцы — «против». При этом один член Палаты представителей от Республиканской партии поддержал резолюцию, пять республиканцев воздержались.

25-я поправка к Конституции США позволяет вице-президенту или кабинету министров отстранить президента от исполнения обязанностей, если тот неспособен их выполнять. Перед заседанием нижней палаты Конгресса господин Пенс направил ее спикеру Нэнси Пелоси письмо, в котором заявил, что считает идею отстранить президента с использованием 25-й поправки к Конституции противоречащей интересам нации. По его словам, применение поправки «для наказания или узурпации» создаст плохой прецедент.

Резолюция носит рекомендательный характер. При этом госпожа Пелоси ранее отмечала, что если Майк Пенс в случае принятия резолюции не последует ей, то Палата представителей начет процедуру объявления импичмента по подстрекательству к мятежу. Сегодня Комитет по правилам одобрил порядок проведения дебатов по импичменту в нижней палате Конгресса. Отметим, что группа республиканцев параллельно предлагает не объявлять импичмент господину Трампу, а лишь формально осудить его, приняв резолюцию с в остальном схожими формулировками.

Вопрос досрочного отстранения Дональда Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолия 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек. В связи с событиями в Вашингтоне было возбуждено 160 дел.

О реакции компаний на события в Вашингтоне — в материале “Ъ” «Капитолий спугнул капиталы».